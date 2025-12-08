양양군, 하조대농협 연계 '농촌활력촉진지구' 지정 추진... 농업진흥지역 규제 해소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농업진흥지역 규제 해소로

농기계센터·면세유판매소 등

영농 기반 대폭 확충

강원도 양양군은 농촌 지역의 입지 규제를 해소하고 체계적인 개발을 도모하기 위해 '농촌활력촉진지구' 지정을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

양양군청 전경.

군은 하조대농업협동조합의 민간투자 제안에 따라 현남면 전포매리와 현북면 상광정리 일원 2개소를 대상지로 선정하고, 12월 중 강원특별자치도에 지구 지정을 신청할 계획이다.

'농촌활력촉진지구'는 '강원특별자치도 설치 및 미래산업글로벌도시 조성을 위한 특별법'에 따라 도입된 제도로, 지구로 지정될 경우 도지사의 권한으로 농업진흥지역 해제가 가능해져 그동안 건축이 제한되었던 시설을 추가로 유치할 수 있게 된다.

이번에 신청하는 지구는 현남면 전포매리 지구(1만3292.5㎡)와 현북면 상광정리 지구(3529.4㎡) 2곳으로 사업비 전액 하조대농협의 자기자본 투자를 통해 2025년부터 2028년까지 단계적으로 추진될 예정이다.

현남면 전포매리 지구는 기존 벼 수매장과 연계하여 총사업비 약 35억원을 투입, 농기계수리센터, 영농자재백화점, 양곡창고 등을 증축할 계획이다. 이를 통해 생산·보관·판매·유통이 통합된 '원스톱 영농지원체계'를 구축하여 농가 소득 증대와 지역 경제 활성화를 도모한다.

현북면 상광정리 지구는 총사업비 약 17억원을 들여 기존 농기계수리센터 부지에 면세유 판매점을 증축한다. 해당 지역은 그간 면세유 판매소가 부족해 농업인들이 원거리 이동의 불편을 겪어왔으나, 이번 사업을 통해 정비와 연료 공급이 결합된 복합거점이 조성되면 영농 효율성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

양양군은 이를 위해 지난 7월과 12월, 강원특별자치도 농정과와 사전 컨설팅을 진행하여 지정 요건 및 개발 방향에 대한 검토를 마쳤으며, 11월에는 주민설명회를 개최해 지역 주민들의 의견을 수렴했다.

특히, 최근 강원특별자치도 농촌활력촉진지구 지정 및 관리 등에 관한 조례 개정으로 지구 지정 면적 제한(3만㎡ 이상)이 완화됨에 따라 소규모 구역의 지정 신청이 가능해져 사업 추진에 탄력을 받게 되었다.

군은 오는 16일까지 주민 의견 수렴 절차를 마무리하고 22일 지정 신청서를 제출할 예정이며, 2026년 상반기 중 강원특별자치도의 농지관리위원회 자문과 종합계획심의회 심의를 거쳐 최종 지정을 목표로 하고 있다.





김상철 기획예산과장은 "이번 농촌활력촉진지구 지정 추진은 민간의 자본을 활용해 농촌의 필수 기반 시설을 확충하는 모범 사례가 될 것"이라며, "농업진흥지역 해제를 통해 오랜 규제를 풀고 농업인들의 실질적인 편의 증진과 소득 향상에 기여할 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

