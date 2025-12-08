트럼프 주니어 "美, 우크라 협상서 물러날수도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어가 우크라이나 정치권의 부패를 비판하며 우크라이나와 러시아가 평화 협정을 체결하지 못한다면 트럼프 대통령이 우크라이나에서 발을 뺄 수도 있다고 7일(현지시간) 말했다.

미 정치 전문 매체 폴리티코에 따르면 트럼프 주니어는 이날 카타르에서 열린 도하 포럼에 참석해 우크라이나가 오랫동안 관료층의 부패로 어려움을 겪고 있다며 이러한 부패가 전쟁을 부추긴다고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어. AFP연합뉴스

AD

그는 또한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비판했다. 트럼프 주니어는 "전쟁 때문에, 또 그가 역사상 가장 뛰어난 마케터 중 한 명이기 때문에 젤렌스키는 거의 신과 같은 존재가 됐다"며 "특히 좌파 진영에서 그는 어떤 비판도 허용되지 않는, 건드릴 수 없는 존재가 됐다"고 말했다.

최근 젤렌스키 대통령은 최측근들의 부패 의혹으로 인해 정치적 압박을 받고 있다. 종전 협상을 이끌어 온 안드리 예르막 비서실장 등이 이로 인해 사임했다.

트럼프 주니어는 트럼프 대통령이 우크라이나를 포기할 가능성이 있느냐는 질문에 "그럴 수도 있다고 본다"고 답했다. 이어 "아버지의 장점이자 독특한 점은 그가 다음에 무엇을 할지 아무도 모른다는 것"이라며 "그의 예측 불가능한 점이 모두를 정직한 방식으로 행동하게 만든다"고 덧붙였다.

폴리티코는 우크라이나에 부패 의혹을 제기한 트럼프 주니어의 발언이 우크라이나 지지자뿐 아니라 많은 민주당 인사들에게 분노를 불러일으킬 가능성이 있다고 밝혔다. 트럼프 일가는 트럼프 대통령 2기 집권 이후 카타르에 호화 골프 리조트를 건설하고, 대통령 전용기를 선물 받는 등 중동 국가들과 경제적 관계를 확장해왔다. 이런 상황에서 트럼프 주니어의 발언은 '아전인수' 식으로 보일 수 있다는 것이다.

아울러 트럼프 대통령의 카리브해 마약 운반 의심 선박 공습 군사 작전을 옹호했다. 그는 "우크라이나와 러시아에서 벌어지는 일보다 미국에 훨씬 더 명백하고 현실적인 위협"이라고 말했다.





AD

트럼프 대통령의 3선 도전 가능성에 대해선 "지켜보자"며 "그 얘기만 나오면 좌파들의 머리가 터지는 걸 보는 게 너무 웃기다"고 했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>