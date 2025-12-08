미래에셋증권, 과학기술인공제회와 벽화 봉사활동 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋증권과 과학기술인공제회는 지난 5일 서울 용산구 원효초등학교에서 합동 벽화 그리기 봉사활동을 진행했다고 8일 밝혔다.

미래에셋증권과 과학기술인공제회가 지난 5일 서울 용산구 원효초등학교에서 합동 벽화 그리기 봉사활동을 진행한 가운데 허선호 미래에셋증권 대표이사(오른쪽에서 세 번째)와 황판식 과학기술인공제회 이사장(왼쪽에서 세 번째) 등 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다

AD

이번 봉사활동은 노후된 학교 시설을 정비하고 학생들에게 밝고 안전한 교육환경을 마련하기 위해 추진됐다.

허선호 미래에셋증권 대표이사와 황판식 과학기술인공제회 이사장을 비롯해 양 기관 임·직원 40여명이 참여했다. 이들은 약 3시간에 걸쳐 지하 1층부터 지상 2층으로 이어지는 계단 벽면에 스케치를 하고 페인트 채색을 진행했다.

허선호 대표이사는 "미래에셋증권은 고객님의 노후를 함께하는 금융기관의 역할을 넘어 사회와 함께 성장하는 기업이 되고자 한다"며 "이번 벽화 봉사활동이 아이들에게 작은 영감과 활력을 전하고 사회에 긍정적인 변화를 만드는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





AD

미래에셋증권과 과학기술인공제회는 2010년 '과학기술인연금 상품 지원 및 시스템관리 위탁' 협약 체결 이후 15년 가까이 협력을 이어오고 있다. 과학기술인연연금은 연구기관 등 과학기술 분야 종사자를 위한 퇴직연금으로, 미래에셋증권이 위탁 관리를 담당하고 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>