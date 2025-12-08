KB국민은행, ‘KB인재양성’ 수료식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 5일 서울 영등포구 소재 KB국민은행 본점에서 열린 KB인재양성 수료식에서 프로그램에 참여한 수료생들이 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공

KB국민은행이 미래인재 양성 프로그램인 'KB인재양성' 수료식을 개최했다고 8일 밝혔다.

'KB인재양성'은 KB국민은행 대표사회공헌사업의 일환으로 미래 인재를 선발해 전문가 멘토링 및 성장지원금을 제공하는 청년 역량 강화 프로그램이다. 2021년부터 현재까지 700여 명의 청년들을 지원했다.

이날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 수료식에는 총 95명의 수료생이 온·오프라인으로 참석했다. 수료생들은 그동안의 노력과 성과를 함께 축하하며 사회 진출을 앞둔 서로에게 응원의 메시지를 전하는 시간을 가졌다. 올해는 정보보안 분야 실리콘밸리 연수 참여, 국내외 피아노 콩쿠르 수상, 창업 경진대회 수상, 국내 유수 기업 인턴십 합격 등 청년들이 이뤄낸 다양한 우수사례를 발표했다.





앞서 양종희 KB금융 회장은 창립 17주년 기념사에서 "KB금융은 손길이 닿지 않는 청년, 취약계층이 새롭게 도약할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다"며 청년 지원 확대 의지를 밝힌 바 있다.





