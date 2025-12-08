본문 바로가기
대기업 생산시설과 행정타운 인접, 직주근접 아파트로 평가
내년 11월 입주 예정, 분상제 적용으로 합리적 분양가 기대

이천 근로자 눈독 들이는 이 집, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 금성백조, ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 투시도
이달 분양을 앞둔 금성백조의 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'에 SK하이닉스, OB맥주, 사조씨피케이, 하이트진로 등 대기업 생산시설에 종사하는 근로자와 행정타운에 다니는 근로자들의 관심이 집중되고 있다. 직주근접이 가능할 뿐만 아니라 직주근접이 가능할 뿐만 아니라 지역 내에서도 선호도가 높은 중리택지지구의 마지막 민간분양 아파트라는 희소성과 상징성을 갖춘 곳으로 평가받고 있기 때문이다.


그만큼 직주근접은 주택 결정 시 중요한 고려 요인 중 하나일 수밖에 없다. 실제로 알투코리아부동산투자자문2025, 희림종합건축사사무소, 한국갤럽조사연구소가 올해 1월 발표한 '2025 부동산 트렌드'에 따르면, 향후 주택 선택 시 고려하는 입지 요인으로 '직주근접성'이 45%를 차지했다. △주거/자연환경 쾌적성(36%) △자녀 교육 여건 우수성(30%)보다도 높은 응답을 기록한 것으로, 내 집 마련 시 출퇴근 시간을 효율적으로 줄일 수 있는 직주근접을 더 중요시했다는 의미다.


이러한 직주근접 입지를 갖춘 단지는 퇴근 후 수요자들의 여유로운 여가 생활까지 즐길 수 있게 해준다. 이에 '워라벨'이 중요시되는 지금 시점에는 직주근접 아파트의 가치가 더욱 높아지고 있으며, 단지를 선점하려는 움직임이 활발한 추세다. 역세권 아파트이거나 시청 등 행정타운과 가깝거나 혹은 고속도로IC와 인접한 입지를 갖춘 아파트에 수요자들의 구매가 집중되는 것이 이와 같은 이치다.


■ 빼어난 입지 갖춘 아파트, 내년 11월 입주 예정

'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'가 주목받는 이유도 바로 이러한 우수한 직주근접성에 기인한다.


이 단지는 SK하이닉스와 OB맥주, 사조씨피케이, 하이트진로 등 대기업 생산시설이 인근에 있고 삼성전자가 투자하는 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단(예정), SK하이닉스가 투자하는 용인 반도체클러스터 일반산단(예정) 등 반도체 산업 거점과의 연계성도 높다. 게다가 이천시청, 이천경찰서, 이천보건소, 이천아트홀, 이천세무서 등이 밀집한 행정타운과 인접해 있기도 하며 업무용지(계획), 공공청사용지(계획)도 단지 가까이에 있어 다양한 근로자들의 눈높이에도 맞춘 직주근접 아파트로 평가받는다.


단지에서 약 1km 거리에 경강선 이천역이 있어 판교역과 강남역으로의 이동이 쉽다. 향후 이천역에는 GTX-D(예정)와 반도체선(계획)까지 확충될 예정이다. 여기에 강남(3401번), 잠실(G2100번) 등이 정차하는 광역버스 정류장도 도보 거리에 있다.


'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 이러한 직주근접을 누릴 수 있다는 이점 외에도 빠른 내 집 마련이 가능하다는 점이 돋보인다. 실제 내년 11월 입주가 예정된 선시공 후분양 단지이며, 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가로 내 집 마련이 가능한 점도 눈에 띈다.


단지가 들어서는 중리택지지구는 생활 인프라가 완성된 만큼 당장 입주해도 불편함이 없다. 특히 단지 앞에는 중리초(26년 3월 개교 예정)와 병설유치원이 들어선다. 인근에는 이천중 및 이천제일고가 있고, 반도체 특화 교육 중심의 이천과학고(예정)가 자리할 예정이므로 우수한 교육환경을 가까이서 누릴 수 있다. 지역 내 학원가 이용도 쉽다.


단지 인근으로 근린공원 조성이 예정돼 있고, 설봉산과 복하천 수변공원이 가까워 사계절 내내 여유로운 자연환경을 누릴 수 있다. 롯데마트, 관고전통시장, CGV, 경기도의료원 이천병원 등 쇼핑, 여가, 의료 등 일상생활 대부분의 인프라 이용도 수월하다.


이러한 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 지하 2층~지상 20층, 12개 동, 전용면적 59·84㎡ 총 1,009가구 규모의 대단지인 만큼 지역 내에서도 차별화된 상품성을 갖춘 아파트로 지어진다.


우선 단지는 사생활 보호와 개방감 극대화를 위해 넓은 동 간 거리를 유지했다. 지상에 차가 없는 공원형 아파트로 설계해 입주민의 안정과 쾌적성을 높이는 데 주력했다. 전 가구는 남향 위주로 배치되며 판상형 구조를 도입해 채광과 통풍을 극대화했다. 타입에 따라 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등 실용적인 수납공간과 주방 동선의 편리함도 더했다. 단지 내에는 다양한 취미, 여가생활 등을 위한 대규모 커뮤니티 시설까지 함께 들어서는 만큼 직주근접에 따른 워라밸 실현과 주거 만족도는 특히 더 높을 것으로 예상된다.


이달 본격 분양을 예고한 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'의 자세한 정보는 홈페이지 또는 문의전화로 확인할 수 있다. 견본주택은 이마트 이천점 옆(경기도 이천시 증포동 일원)에 마련된다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

