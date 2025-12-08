대전교육청, 영어 교과에 '미디어 리터러시' 결합한 프로젝트'로 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전만년고 변은주 교사 'NEO CITIZEN 프로젝트'로 대상



대전 교원 현장 중심 미디어 리터러시 교육 역량 입증

학교 미디어 교육 우수사례 공모전 대상 수상(대전만년고 변은주, 오른쪽)

대전 만년고 변은주 교사가 영어 교과에 미디어 리터러시를 결합한 'NEO CITIZEN 프로젝트'로 대상(1위)을 수상하는 영예를 안았다.

대전시교육청이 교육부가 주최한 '제7회 학교 미디어 교육 우수사례 공모전'과 '디지털 미디어 문해교육 우수 교사연구회 선정 심사'에서 대전 지역 교원 6명이 우수한 성과를 거뒀다.

공모 기간은 9~11월로, 지난 1일 서울 포포인츠 바이 쉐라톤에서 시상식이 개최됐으며, 이번 수상은 대전 교원의 미디어 리터러시 교육에 대한 높은 전문성과 열정을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다.

'학교 미디어 교육 우수사례 공모전' 디지털 미디어 리터러시 수업 모델을 실제 학교 현장에 적용한 우수 수업 사례를 확산하기 위해 추진됐다.

학교 미디어 교육 우수사례 공모전 대상 수상자 사례발표(대전만년고 변은주)

전국의 초·중·고·특수학교 교원들이 참여한 가운데 치러진 공모전의 전국 입상자는 총 7명(팀)으로 대상(1위)을 차지한 'NEO CITIZEN 프로젝트'는 AI와 뉴스 편향 분석, 편향을 바로 잡는 미디어 재구성 활동을 통해 학생들이 언어·기술·윤리를 통합적으로 탐구하며 성찰적 디지털 시민으로 성장하도록 한 융합형 교육 사례로 주목받았다.

또한, '디지털 미디어 문해교육 우수 교사연구회 선정 심사' 지난 5월에 선정된 전국 50개 교사연구회의 연구 결과물을 심사했으며, 전국 입상은 총 6팀이다.

대전 하기초 서성환 교사가 이끄는 '씬세계 프로젝트'팀(5명)은 영화 제작 교육과정에 디지털 미디어 리터러시 요소를 융합한 수업자료 7차시를 개발해 우수상을 받았다. 특히 쉽고 재미있고 편리하게 배울 수 있도록 설계돼 학교 현장 적용성과 확산 가능성이 높다고 평가됐다.





대전시교육청 조진형 중등교육과장은 "급변하는 미디어 환경 속에서 학생들이 올바르게 정보를 이해하고 활용할 수 있는 능력이 더욱 중요해지고 있다"면서 "앞으로도 미디어 리터러시 교육에 대한 현장의 노력이 확산하도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

