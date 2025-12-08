부산교육청, ‘제38회 부산교육대상’ 4명 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유아·초등·중등·평생교육 분야 공로자 올해의 수상자로

부산시교육청(교육감 김석준)은 '제38회 부산교육대상' 수상자로 임재택 ㈔한국생태유아교육연구소 이사장, 김일영 전 해강초 교사, 이상석 전 신도고 교사, 김수자 전 주례여중 교장 등 4명을 선정했다.

부산교육대상은 1988년 제정된 뒤 37년간 139명의 수상자를 배출한 부산 대표 교육상으로, 부산교육 발전에 뚜렷한 공적을 이룬 이들을 매년 연말에 시상해 왔다.

유아·특수교육 부문 수상자인 임재택 이사장은 45년간 유아교육 후학 양성과 생태유아교육 기반 구축에 힘써 왔다. 한국형 숲유치원 확산을 주도하고, '탁아법'·'영유아보육법' 제정 운동 등 유보통합 정책 개선을 이끈 공로가 인정됐다.

초등교육 부문 김일영 전 교사는 42년간 '한 아이 살리기' 교육철학을 실천하며 교육복지와 돌봄 확충에 앞장서 왔다. 하나공연구소 운영, 겨울스키캠프·하나공센터 활동 등으로 학생 지원 체계를 넓혔고, 퇴직 후에도 멘토링·야학 봉사 등을 이어오고 있다.

중등교육 부문 이상석 전 교사는 36년간 국어교사로 활동하며 글쓰기 교육 확산에 기여했다. 한국글쓰기교육연구회 회장을 맡아 학교 글쓰기 교육 체계를 강화하고, '사랑으로 매긴 성적표', '지금 여기 나를 쓰다' 등 저서를 통해 올바른 교사상과 글쓰기 실천 사례를 제시했다.

평생교육 부문 김수자 전 교장은 39년간 상담·진로교육, 시민사회 활동을 기반으로 지역 평생교육 확산에 힘써 왔다. 특히 부산교육자치시민의제포럼 대표로 활동하며 마을교육공동체, 시민 리더십 강화 등 평생교육 생태계 조성에 기여했다.





김석준 교육감은 "각자의 자리에서 헌신해 오신 수상자들의 노력은 부산교육이 지향하는 가치의 중요한 토대"라며 "수상자들의 열정을 본받아 '다함께 미래로 앞서가는 부산교육'을 실현하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

