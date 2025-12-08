본문 바로가기
"2차 피해 없다" 쿠팡 재공지 파문 확산…내주 청문회 난타 예고

이민지기자

입력2025.12.08 10:25

국회, 17일 청문회 개최…‘김범석 책임론’ 정조준
“2차 피해 없다”지만…고객 불신은 확산 중
미국·국내서 동시다발 소송 움직임 본격화

쿠팡이 3370만명의 고객정보 유출 사태와 관련해 소비자들에게 재공지에 나섰지만, 오히려 파문이 확산되고 있다. 개인정보위원회가 지난 3일 '정보 노출'을 '정보 유출'로 바꾸는 등 정정요구를 의결한데 따라 사과문을 재공지했지만, 쿠팡 측이 "경찰청 전수조사 결과 쿠팡에서 유출된 정보를 이용한 2차 피해 의심 사례는 발견되지 않았다"고 발표하면서다. 오는 17일 쿠팡 사태와 관련한 국회 청문회가 예정된 가운데 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장 출석 요구가 빗발치고 있다.


"2차 피해 없다" 쿠팡 재공지 파문 확산…내주 청문회 난타 예고
9일 '김범석 증인' 포함 청문 계획서 채택…실질적 책임·2차 피해 등 집중 질의 전망

8일 유통업계와 정치권에 따르면 국회 과학기술정보방송통신위원회 9일 오전 전체회의를 열고 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련한 청문회를 이달 17일 개최하는 안건을 의결할 계획이다 .이번 청문회에서는 김범석 쿠팡Inc 모회사 의장이 증인 명단에 포함될 것으로 파악된다. 과방위 관계자는 "김범석 의장은 증인명단에 포함될 것"이라며 "여야 모두 이견 없는 상황으로 오는 9일 해당 내용을 담은 보고서를 의결할 예정"이라고 전했다.


앞서 최민희 과학기술정보방송통신위원장은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "김범석 회장(의장) 등등을 증인으로 채택할 것"이라며 "반드시 출석해 성실하고 진정성 있게 답변하길 촉구한다"고 밝힌 바 있다.


이번 청문회에서는 쿠팡의 재공지문에 대한 정치권의 십자포화가 예상된다. 쿠팡은 전날 공지문을 통해 "고객님의 개인정보가 유출되는 사고가 발생한 바 있다"면서 "새로운 유출 사고는 없었으며, 현재까지 고객님의 카드 또는 계좌번호 등 결제정보, 비밀번호 등 로그인 관련 정보, 개인통관부호는 유출이 없었음을 수차례 확인했다"고 밝혔다. 이어 "경찰청에서 전수조사한 결과 쿠팡에서 유출된 정보를 이용한 2차 피해 의심 사례는 발견되지 않았다고 발표했다. 그러나 현재 쿠팡 홈페이지 메인 화면 최종 안내문에서 경찰청과 관련된 사항이 삭제됐다.


"2차 피해 없다" 쿠팡 재공지 파문 확산…내주 청문회 난타 예고

실제 쿠팡 사태에 따른 2차 피해에 대한 우려는 갈수록 커지고 있다. 쿠팡은 재공지문을 통해 쿠팡을 사칭한 전화·문자 등 추가 피해를 예방하기 위한 방법도 소개했다. 쿠팡은 "전화나 문자로 앱 설치를 요구하지 않는다"며 "사기범들이 스미싱·피싱 문자로 '쿠팡'을 사칭할 수 있으니 출처가 불분명한 링크는 절대 클릭하지 말고 해당 문자는 삭제해 달라"고 당부했다.


경찰청 전기통신금융사기 통합대응단에 따르면 쿠팡 사태를 악용한 신종 보이스 피싱 및 스미싱 신고가 접수되고 있다. 피싱범들은 전화를 걸어 "본인 명의로 신용카드가 발급됐다"고 접근하고 있다는 것. 또 주문하지 않은 상품 배송 문자를 받거나 다른 플랫폼에서 본인 의사와 무관한 결제가 이뤄졌다는 사례가 공유되고 있다. 과방위 간사를 맡은 최형두 국민의힘 의원실 관계자는 "쿠팡은 피해가 없다고 주장하지만, 실제 신고 건수는 계속 늘고 있다"며 "피싱 사례도 증가하는 만큼 소비자 피해 여부를 심층적으로 들여다볼 계획"이라고 설명했다.


국내외에서 동시 압박…쿠팡, 집단소송 '전방위 포위'

쿠팡을 상대로 한 소비자들의 집단 대응 움직임도 확산하고 있다. 이달 초 미국 뉴욕에 소재지를 둔 DJS Law 그룹은 쿠팡의 '증권법 위반' 가능성에 대해 조사를 하고 있다며 고객정보 유출 사태로 손실을 본 주주모집에 나선 것으로 알려졌다. 쿠팡 Inc는 뉴욕거래소에 상장되어 있어 SEC의 규정을 따라야 한다. 규정에 따르면 중대한 보안사고가 발생했을 경우 4영업일 이내에 공시를 해야 한다.


"2차 피해 없다" 쿠팡 재공지 파문 확산…내주 청문회 난타 예고

로펌 측은 "쿠팡은 10년 만에 최악의 데이터 유출 사고를 겪고 있으며 이 소식으로 쿠팡 주가가 5% 이상 하락했다"며 "오해의 소지가 있는 진술을 했는지, 투자자에게 관련 정보를 공개하지 않았는지 여부에 초점을 맞춰 조사하고 있다"고 설명했다.


국내 로펌들도 쿠팡을 상대로 집단소송 준비에 착수했다. 법무법인 청, LKB평산, 대륜(미국 지사), 지향 등은 소송 참가자를 모집 중이다. 피해 규모가 최대 3370만명에 달하는 만큼, 국내 정보보호 분쟁 사상 최대 규모의 소송으로 번질 것으로 전망된다.


유통 업계에서는 쿠팡에 대한 행정처분의 수위와 과징금 규모에 촉각을 세우고 있다. 2014년 KB국민카드·롯데카드 정보 유출 사태 당시 금융당국은 최대 3개월의 영업정지를 부과한 전례가 있다. 개보위는 지난 2일 열린 과방위 현안질의에서 "영업정지 여부를 포함해 모든 가능성을 따져보겠다"고 밝힌 바 있다. 과징금은 현행 개인정보보호법상 전체 매출의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 지난해 쿠팡 국내법인 매출 38조원을 기준으로 하면 최대 1조여원 규모다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

