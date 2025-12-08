한강 노벨문학상 1주년, 광주에서 세계문학 논한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 번역가·문학인 참여…한국문학 확장 논의

10~11일 시민과 함께 4개 세션·현장 투어

한강의 문학이 다시 광주에서 시민과 만난다. 세계의 번역가들이 12·3 불법 계엄 상황의 기억 위에 서서, 민주주의 도시 광주의 미래를 문학의 언어로 되짚는다.

광주광역시청. 송보현 기자

광주시는 오는 10~11일 국립아시아문화전당 국제회의실에서 '한강 작가 노벨문학상 수상 1주년 국제포럼(부제: 소년, 광장에 서다)'을 연다고 8일 밝혔다. 한강의 노벨문학상 수상을 기념하며 운영해온 '빛의 혁명, 민주주의 주간'을 마무리하는 자리로, 민주주의 정신이 인문·문학적 가치로 확장되는 과정에 시민과 함께한다는 취지다.

첫째 날인 10일 오전에는 소설 '소년이 온다'를 번역한 4명의 번역가가 시민과 함께 '광주를 걷다' 프로그램에 참여한다. 전일빌딩 245에서 출발해 5·18민주광장, 옛 적십자병원, 5·18민주화운동기록관으로 이어지는 동선에서 1980년 광주의 기억을 공유한다.

오후 2시30분에는 방교영 한국외국어대학교 교수가 좌장을 맡은 '세션1-세계와 연결되는 언어'가 개최된다. 한강 작품을 세계에 소개한 마야 웨스트(영어), 피에르 비지우(프랑스어), 윤선미(스페인어), 김보국(헝가리어) 번역가가 참여해 번역 경험과 작품의 의미를 이야기한다.

같은 날 오후 6시 30분에는 시민과 함께하는 기념행사가 열린다. 한강 작가 모교인 효동초 학생들의 축하공연, 기념 영상 상영 등이 마련된다. 이어 오후 7시, 신형철 서울대학교 교수가 사회를 맡는 '세션2-한강 문학과 함께 한 1년, 그리고 그 이후'가 열린다. 이광호 문학과지성사 대표, 소설가 이기호, 작가 이슬아, 지역서점 '소년의서' 임인자 대표가 참여해 한국문학의 확장 가능성을 논의한다.

둘째 날인 11일 오후 2시에는 '세션3-한국문학과 인문도시 광주'가 진행된다. 조진태 작가의 사회로 김형중 조선대학교 교수, 유희석 전남대학교 교수, 한정현 소설가가 발제하고, 김영삼 문학평론가, 이정화 조선대학교 교수, 김주선 문학평론가가 토론한다. 한강 이후 한국문학의 방향과 광주의 인문도시 비전을 주제로 다룬다.

오후 4시 30분에는 '세션4-아시아문학의 힘과 역동성'이 이어진다. 고명철 문학평론가 주재로 김수우 시인, 정양주 시인, 박금산 소설가가 참여해 아시아문학의 세계문학적 의미를 탐색한다.





'한강 작가 노벨문학상 수상 1주년 국제포럼(부제: 소년, 광장에 서다)' 행사 웹자보. 광주시 제공

전순희 광주시 문화유산자원과장은 "한강 작가의 노벨문학상 수상은 광주의 정체성을 민주·인권에서 인문·문학으로 확장할 수 있는 중요한 계기가 됐다"며 "이번 국제포럼이 시민과 함께 수상의 의미를 돌아보고 광주가 나아갈 인문도시 방향을 공유하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

