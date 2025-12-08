대구보훈청, 동절기 보훈가족 위한 난방용품 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구보훈요양원 후원… 취약 고령 보훈가족 대상 현장 점검도 병행

대구지방보훈청은 지난 5일 대구보훈요양원의 후원으로 보훈가족을 위한 겨울 난방용품 전달식을 진행했다.

대구지방보훈청이 보훈가족을 위한 겨울난방용품을 전달하고 있다. 대구지방보훈청 제공

이 전달식은 갑작스러운 기온 하강으로 늘어난 난방 부담을 덜고 취약계층 보훈가족의 겨울철 안전을 지원하기 위해 마련됐다. 후원받은 전기요는 대구·경북 지역 보훈가족들에게 순차적으로 전달될 예정이다.

전달식에 참석한 김인상 대구보훈요양원장은 "겨울을 맞아 따뜻한 마음을 전할 수 있어 기쁘다"며 "지역 나눔활동에 앞으로도 적극 참여하겠다"고 말했다.

이날 대구지방보훈청은 겨울철 취약계층 집중관리의 하나로 달성군에 거주하는 월남참전유공자 김 모 씨를 방문해 건강 상태와 한파 대비 상황을 점검하고 후원물품을 직접 전달했다.





김종술 대구지방보훈청장은 "보훈가족을 위한 관심과 후원에 감사드린다"며 "갑작스런 한파 속 보훈가족의 건강과 안전이 우려되는 만큼 지역사회와 협력해 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





