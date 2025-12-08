대전시정 10대 뉴스 투표, "2025년 대전의 대표 뉴스를 뽑아주세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8일~17일까지 투표 진행...500명 추첨 커피 상품권 지급

사진=대전시 제공

대전시가 '2025년을 빛낸 대전시정 10대 뉴스' 투표를 진행한다.

이번 투표는 2025년 시정 성과 가운데 시민들의 공감을 얻은 뉴스를 선정하기 위해 8일부터 17일까지 진행한다.

이번 시정뉴스 투표는 올 한 해 다양한 분야에서 성과를 거둔 대전시정의 역동적인 변화를 시민들과 함께 나누고, 주요 정책에 대한 시민들의 선호도를 파악하기 위해서다.

사진=대전시 제공

투표 대상은 '대전 상장기업 67개, 시가총액 87조 원 달성','2년 연속 방문객 2백만 명 돌파한 대전 0시 축제', '28년 개통 목표, 대전 도시철도 2호선 사업 본격화','새로운 랜드마크, 갑천생태호수공원 개장' 등 20건의 후보 뉴스다.

투표는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 시 홈페이지, 공식 SNS(페이스북, 인스타그램 등)에 접속해 후보 중 3건을 선정하면 된다.

투표 참여자 중 500명을 추첨해 커피 상품권을 지급하는 경품 이벤트도 진행한다.





최우경 대전시 대변인은 "올해 대전은 다양한 성과를 거뒀다"며 "2025년 대전시정을 되돌아보며 성과를 한눈에 알 수 있는 이번 투표에 많이 참여해 주시길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

