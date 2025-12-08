범부처 공공행정협력단, 체코·불가리아 찾아 AI정부 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤호중 행안장관 단장… 공공행정 협력

시스템 외 인적 교류 및 협력까지 논의

재난관리 협력 확대… 동부유럽 행정한류

윤호중 행정안전부 장관을 단장으로 인사혁신처, 행정중심복합도시건설청, 소방청, 국립재난연구원이 참여하는 '범부처 공공행정협력단'이 체코와 불가리아를 방문해 인공지능(AI) 정부 협력을 논의한다.

8일 행안부에 따르면 협력단은 이날 첫 방문국인 체코에서 양국 공무원과 전문가가 함께 하는 '한-체코 공공행정 전문가 라운드테이블'을 개최한다.

이 자리에서는 'AI·디지털 시대의 문제 해결력 있는 유능한 정부'를 주제로 ▲공공부문 AI 도입 ▲행정 혁신 ▲재난안전 역량 강화 등의 분야를 중심으로 정책 사례와 협력 방향을 논의한다.

윤 장관은 여당인 안드레이 바비쉬 ANO당 대표와 밀로쉬 비스트르칠 체코 상원의장을 각각 면담하고 양국 간 인적 교류와 협력을 모색한다.

안드레이 바비쉬 대표와 면담에서 윤 장관은 최근 10월 체코 총선에서의 승리를 축하하고 앞으로도 양국 정부가 긴밀하게 소통할 것을 요청하는 한편, 공공 AI 인프라 구축 등 인공지능정부에 관한 우리 정부의 정책을 소개하며 향후 협력 확대안도 논의한다. 밀로쉬 비스트르칠 의장과의 면담에서는 우리 정부의 5극 3특 국가균형성장 추진 전략을 소개하고 협력안을 공유할 예정이다.

11일에는 1박 2일 일정으로 불가리아를 찾아 '한-불가리아 공공행정협력포럼'을 연다. 이 포럼에서는 불가리아측의 관심 분야인 ▲데이터 관리 및 AI ▲디지털 신분증 화재 대응 분야에 대해 양국 공무원과 전문가들이 사례를 발표하고 협력 가능 분야를 논의한다.

윤 장관은 루멘 라데프 불가리아 대통령을 예방하고 양국 수교 35주년이자 포괄적 미래지향적 동반자 관계 10주년을 맞아 실질적인 협력 방안에 관해 의견을 나눈다. 또 다니엘 이토프 내무부 장관, 발렌틴 문드로프 전자정부부 장관과 각각 면담하고 공공분야 AI 도입, 재난대응 분야에서 의견을 교환한다.





윤 장관은 "체코와 불가리아는 한국의 우수한 행정사례를 중·동부유럽으로 확산시키는 데 있어 중요한 국가들이다"며 "인공지능 정부, 재난관리, 균형발전 등 다양한 분야에서 체코 및 불가리아와 협력을 지속해 강화하겠다"고 밝혔다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

