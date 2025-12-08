'녹색 방패' 내화수림, 산불 확산·피해 감소에 효과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내화수림이 산불 확산과 피해를 줄이는 데 실질적인 방패 역할을 한다는 연구 결과가 나왔다.

내화수림이 조성된 삱지 전경. 국립산림과학원 제공

AD

국립산림과학원은 내화수림이 산불 확산 속도를 늦추는 동시에 피해 규모를 줄이는 효과가 있음을 과학적으로 입증했다고 8일 밝혔다.

내화수림은 산불에 강한 나무로 구성된 숲을 말한다. 산림과학원은 '산불확산예측시스템'을 이용해 소나무림 안에 내화수림을 조성한 상황을 가정, 산불이 발생한 지점을 기준으로 기상 조건·지형·연료 상태 등을 종합해 시간대별 산불 피해 예상 범위를 예측했다.

이 결과 내화수림 조성지는 미조성지보다 산불 확산 속도는 40%가량 늦고 산불에 따른 피해 면적은 20.1% 적은 것으로 조사됐다.

굴참나무 등 활엽수로 이뤄진 내화수림이 산불 확산을 지연시키고 피해 규모를 줄이는 '자연적 완충지대' 기능을 하면서다.





AD

정유경 산림과학원 산불연구과 연구사는 "이번 연구 결과는 내화수림 조성이 산불 확산을 저지하는 데 효과적이라는 과학적 근거를 제시한다"며 "산림과학원은 향후 내화수림의 적정 배치기법과 활엽수 생존율을 높이는 기술을 개발해 대형 산불 피해 저감에 기여하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>