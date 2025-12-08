깨끗한나라, 겨울철 호흡기 위한 '워터샷 가습마스크 블랙' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내부 가습패드 비치지 않아 편리

진에어 기내에서 판매 시작

깨끗한나라는 건조한 겨울철에도 호흡기 관리를 할 수 있는 '깨끗한나라 워터샷 가습마스크 블랙'을 출시했다고 8일 밝혔다.

깨끗한나라 신제품 ‘깨끗한나라 워터샷 가습마스크 블랙’. 깨끗한나라

깨끗한나라 워터샷 가습마스크 블랙은 지난 8월 화이트 색상으로 출시된 '깨끗한나라 워터샷 가습마스크'에 블랙 색상을 추가해 라인업을 확장한 제품이다. 기존 화이트 제품은 우수한 가습력과 편안한 착용감으로 출시 이후 고객들의 꾸준한 호응을 얻어 두 달 만에 판매량이 약 460% 증가하는 등 빠른 성장세를 보이고 있다.

이번 신제품은 기존 가습마스크 착용 시 내부 가습 패드가 비쳐 보이던 불편함을 개선해 고객들이 외관 부담 없이 사용할 수 있도록 했다. 패드가 외부에서 보이지 않아 일반 마스크처럼 깔끔하게 착용할 수 있으며, 출퇴근길·이동 중·야외 활동 등 일상 속 다양한 상황에서도 부담 없이 호흡기 관리를 이어갈 수 있다.

가습 성능 역시 우수하다. 자사 시험법 기준 10시간 동안 가습 효과가 지속되며 마스크 내부 습도를 60% 이상으로 유지해 장시간 착용 시에도 촉촉한 환경을 제공한다. 건조한 계절이나 장거리 이동 시에도 효과적인 수분 케어가 가능하다. 더마 센시티브 스킨 인증을 획득해 민감한 피부에도 비교적 안전하게 사용할 수 있도록 했다.

착용감도 세심하게 고려했다. 깨끗한나라가 개발한 3D 인체공학 설계를 적용해 얼굴에 자ㄷ연스럽게 밀착되며 장시간 착용 시에도 답답함을 최소화했다. 기존 자사 제품 대비 43% 얇아진 나일론 원사를 사용한 '소프트 이어밴드'를 적용해 귀에 가해지는 부담을 줄였다.

깨끗한나라는 지난달부터 진에어 기내에서 워터샷 가습마스크 제품을 판매하며 고객 접점을 확대하고 있다. 온라인과 오프라인 주요 유통 채널에서도 꾸준히 판로를 확대하고 있다.





깨끗한나라 관계자는 "깨끗한나라 워터샷 가습마스크는 출시 이후 기능성과 착용감 측면에서 고객들의 긍정적인 반응을 얻으며 빠른 성장세를 보이고 있다"며 "이번 블랙 버전은 가습패드가 외부에서 보이지 않도록 설계돼 주변 시선을 신경 쓰지 않고도 일상 속에서 편안하게 호흡기 관리를 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

