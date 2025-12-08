강동구, 출근시간 맞춤버스 8333번 운행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고덕강일→암사역사공원역, 다람쥐버스 신설

서울 강동구(구청장 이수희)가 ‘출근시간대’ 교통혼잡 완화를 위해 신설한 '다람쥐버스' 8333번이 8일부터 운행에 들어갔다.

8333번은 고덕강일2지구에서 고덕비즈밸리를 거쳐 지하철 8호선 암사역사공원역까지 단거리 구간을 반복 운행하는 출근시간(오전 6시 40분~8시 5분) 전용 노선이다.

출근시간 맞춤버스(다람쥐버스) 8333번 노선도. 강동구 제공.

해당 구간은 최근 고덕비즈밸리 기업 입주와 강동아이파크더리버(이케아 등) 개장, 8호선 암사역사공원역 개통, 고덕강일2지구 입주 등으로 교통수요가 급증한 지역이다.

구는 지난 4월 서울시 정무부시장에게 시내버스 3324번 증차 등을 정식 건의했고, 서울시 버스정책과를 수차례 방문해 출근시간 맞춤버스 확충 필요성을 제기했다. 분기별로 고덕비즈밸리 입주 기업들과 실무협의회를 열어 현장 수요를 파악한 결과다.

첫 운행일 8333번을 이용한 승객들은 "기다리는 시간이 확 줄어 출근길이 편리해졌다"며 만족감을 나타냈다. 같은 시간대 3324번 이용객도 "출근길이 확실히 덜 붐빈다"고 전했다.





이수희 강동구청장은 "출근 시간대 맞춤버스 8333번 노선의 운행으로 출근길 혼잡을 덜어드리게 되어 기쁘다"며, "앞으로도 서울시 등 관계기관과의 긴밀한 협력과 현장의 목소리에 귀 기울여 구민 일상 속 이동 편의와 생활교통 개선을 위해 힘쓰겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

