영월군, 2026년 국비 1678억원 확보…역대 최대 규모

관광·SOC·안전 '날개' 단 영월군

'생활권·경제권 확장 전환점' 마련 구체화

강원도 영월군은 2026년도 총 1678억원의 국비를 확보하며, 지역경제 활성화와 관광 경쟁력 강화에 필요한 핵심 재정을 마련했다고 8일 밝혔다. 이는 전년 대비 약 495억원이 증가한 수치다.

영월군청 전경.

이번 국비 확보는 국비 확보 전략 보고회 개최, 중앙부처·국회·강원특별자치도 방문을 통한 사업 필요성 설명 등 체계적인 대응 활동의 결과이다.

△계획공모형 지역관광개발 16억원, △폐광지역 관광활성화 26억원 △정원도시 영월 조성 10억원 등 관광 기반 확충 사업이 반영되면서 영월군은 문화·관광 산업의 성장이 본격화될 전망이다. 여기에 △풍수해 생활권 정비 26억원 △급경사지 정비 11억원 등 안전 인프라 강화 예산 △농어촌마을하수도 정비 534억원△상동정수장 현대화 16억원 등 생활환경 개선 예산도 포함되면서 지역경제 활성화와 동시에 군민의 안전과 생활 여건 개선이 균형 있게 추진될 것으로 기대된다.

또한 △제천~영월 고속도로 410억원 △영월~삼척 고속도로 50억원 △도계~영월 도로 90억원 등 주요 국가 SOC사업이 정부예산에 포함되면서 영월을 중심으로 한 강원 남부권과 영서·영동권의 접근성이 한층 강화할 예정이다. 이들 교통망 확충 사업이 모두 추진되면 수도권과의 이동 시간 단축, 물류 효율 향상, 관광객 유입 확대 등이 가능해져, '생활권·경제권 확장의 전환점' 실현이 더 구체화할 전망이다.





최명서 영월군수는 "이번에 확보된 재정이 군민의 생활 여건 개선과 지역 활력 제고로 이어질 수 있도록 행정 역량을 집중하면서, 중앙부처와 긴밀한 협력체계를 유지해 필요한 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다"고 말했다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

