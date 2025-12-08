경기도, 취약층 노인 '간병SOS 프로젝트' 수혜 1천명 넘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 65세 이상 취약계층에 연간 최대 120만원의 간병비를 지원하는 '간병 SOS 프로젝트' 수혜자가 1000명을 돌파했다.

경기도는 지난 2월20일 시작한 간병 SOS 프로젝트 수혜자가 지난 12월3일 기준 1079명으로 집계됐다고 8일 밝혔다.

간병 SOS 프로젝트는 도내 저소득층 중에서 상해·질병 등으로 병원급 의료기관 등에 입원해 간병 서비스를 받은 65세 이상 노인을 지원하는 사업이다.

1인당 연간 최대 120만원을 지원한다. 환자 본인에게 직접 간병비를 지원하는 것은 전국 광역지자체 가운데 경기도가 처음이다.

저소득 노인을 대상으로 하는 만큼 환자는 물론 보호자들도 경제적, 심리적 측면에서 큰 효과를 느끼고 있는 것으로 나타났다.

여주시에 거주하는 70대 A씨는 알코올 의존으로 인지기능 저하가 온 남동생을 37년간 돌봐왔다.

A씨는 "동생이 제대로 걷지도 못해 부축을 해줘야 했는데 다른 가족이 없어 혼자 힘으로는 어려움이 많았다"며 "올해 처음 경기도로부터 간병비 지원을 받아 수월하게 동생을 돌볼 수 있었다"고 말했다.

다발성 골수종 시어머니를 간병하는 남양주시 거주 B씨는 "어머님이 한 달 가까이 입원해 계셨는데 직장 다니는 자식들이 한 달을 통으로 쉴 수도 없고 온종일 병원에 있을 수도 없었다"며 "간병비 지원으로 간병인을 쓸 수 있어 도움이 됐다"고 전했다.

뇌출혈과 뇌경색으로 쓰러진 남편을 2년6개월간 간병하는 의왕시 거주 60대 C씨는 "항상 치료하는데 돈이 문제였는데 올해 처음으로 120만원의 간병비를 지원받아 치료에 많은 도움이 됐다"고 감사함을 표했다.

간병 SOS 프로젝트는 현재 도내 31개 시군 중 매칭 사업에 참여한 남양주·평택·시흥 등 15개 시군에서 시행 중이다.





해당 시군에 거주하며 간병이 필요한 65세 이상 저소득층은 병원 입원 후 간병 서비스를 이용하고, 가까운 읍면동 행정복지센터나 경기민원24(gg24.gg.go.kr)를 통해 간편하게 신청할 수 있다. 도내 서민금융복지지원센터에도 신청서가 비치돼 방문 상담 시 안내받을 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

