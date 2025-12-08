지니언스, 블랙햇 MEA 2025 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한-중동 디지털 협력 흐름 맞춘 보안 전략 공유

지니언스가 3대 보안 솔루션을 전면 배치하며 중동·아프리카 시장 공략에 속도를 내고 있다.

사이버 보안 전문기업 지니언스는 지난 2일부터 4일까지 사우디아라비아 리야드에서 열린 '블랙햇 MEA 2025'에 공식 부스로 참가해 전시를 성황리에 마무리했다고 8일 밝혔다.

'블랙햇 MEA'는 전 세계 수백 개의 보안 기업과 전문가가 참여하는 중동 및 아프리카(MEA) 지역 최대 규모의 국제 보안 콘퍼런스다. 최신 보안 기술과 공격 트렌드를 공유하는 글로벌 행사다. 지니언스는 이번 전시에서 ▲NAC ▲Genian Insights E(EDR) ▲ZTNA 등 핵심 솔루션을 중심으로 온프레미스·클라우드 환경 전반에 대응하는 통합 보안 전략을 선보였다.

전 세계 180여 고객 환경에서 검증된 기술력과 구축 경험을 기반으로 중동 공공·엔터프라이즈 고객에게 최적화된 보안 체계를 제시하며 큰 관심을 받았다. 행사 기간 총 30건의 비즈니스 상담이 이뤄졌다. 파키스탄 금융권·사우디 주요 SI·국가기관 등 핵심 고객이 부스를 직접 찾아 데모 요청과 추가 미팅으로 이어지면서 향후 사업 확대의 가능성을 확실히 확인하는 자리로 마무리됐다.

지니언스는 'SHINE 이니셔티브(한-중동 디지털 협력 전략)' 및 '사우디 비전 2030'과 연계해, 그동안의 중동·아프리카 협업 경험과 현지 프로젝트 사례도 공유했다. 국책 과제 및 현지 파트너십을 기반으로 MEA 지역 기관·기업과 다양한 협력 경험을 축적해 왔으며, 단순한 솔루션 공급을 넘어서 현지 디지털 전환 수요에 부합하는 실질적 보안 모델을 제공해 왔다는 점을 강조했다.

지니언스는 전시를 계기로 중동 및 아프리카 전역에서의 사업 확장을 더욱 가속할 계획이다. 특히 ▲현지·국제 파트너 협력 강화 ▲NAC· Insights E·ZTNA 경쟁력 부각 ▲지역별 프로젝트 기회 발굴 ▲케냐·탄자니아·나이지리아·모로코 등 주요 아프리카 국가와의 접점 확대 등을 목표로 다양한 네트워킹 활동을 진행한다.





나세일 지니언스 해외사업본부 이사는 "국책 과제 및 파트너 협력을 기반으로 중동·아프리카 시장에서 고객 접점을 꾸준히 넓혀 왔다"며 "SHINE 이니셔티브, 사우디 비전 2030이 지향하는 디지털 전환 흐름 속에서, 지니언스의 보안 솔루션이 실질적인 가치를 제공할 수 있도록 더욱 노력할 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

