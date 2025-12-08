'가까운 헬기가 우선'… 소방헬기 통합출동체계 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'소방헬기 국가 통합출동체계' 도입

평균 13분 단축… 서울 등 전면 시행

전국 어디든 사고 현장에서 가장 가까운 소방헬기가 즉시 출동하는 '소방헬기 국가 통합출동체계'가 내년부터 전면 시행된다.

8일 소방청에 따르면 이 시스템은 소방헬기에 대한 전국 단위의 단일 통합출동 및 관제체계다. 지금까지 소방헬기 출동 시스템은 시도별 관할 구역 기반으로 운영돼 왔는데, 앞으로는 소방청 운항 관제실이 헬기 배치·임무특성·거리 등을 종합해 전국 모든 헬기를 직접 통합관리·조정·통제하는 방식으로 변경된다.

소방재난본부의 산악사고 소방헬기 구조활동 모습. 경기도소방재난본부

AD

'관할' 대신 '최인접·최적정 헬기 투입' 원칙으로 전환되면 출동 공백 해소, 비행 안전 강화, 전국 단위 자원 효율 배분이 가능해질 것으로 소방청은 내다봤다.

소방청이 2023년 4월부터 올해 7월까지 통합출동체계를 시범운영한 결과, 출동 소요 시간은 기존의 관할구역 출동 방식 대비 평균 13.2분, 이동 거리는 평균 40㎞가 단축됐다. 최대 단축 사례는 이동 시간 52분, 이동 거리 156㎞였다.

운항거리 감소에 따른 연료비·정비비 절감 등 운항효율도 향상됐다. 항공대원·운항관리 인력 대상 만족도 조사에서도 필요성(97.5%), 안전성(97.5%), 관할 외 출동 효과성(100%) 등이 높게 나타났다.

소방청은 충청권 이남 12개 시·도를 대상으로 부분적인 통합출동 시범 사업을 시행해 효과를 확인했다. 이를 바탕으로 서울, 인천, 경기, 강원을 포함한 추가 지역에 대한 통합출동 체계 확장을 준비하고 있다. 이에 사전훈련을 통해 산불조심 기간 도래 전 시스템을 안정적으로 정착시키고 2026년 3월부터는 국가 주도의 전면 개편을 진행할 방침이다.





AD

김승룡 소방청장 직무대행은 "소방헬기 국가 통합출동 전면 개편은 국민 안전과 소방항공 임무의 효율성을 강화하기 위한 제도적 재정비"라며 "응급 환자, 산악·도서지역 등 접근성이 취약한 현장에서 골든타임 확보 효과가 있을 것으로 기대된다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>