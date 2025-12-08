나라스페이스, 누리호 4차 탑재 '우주검증위성' 교신 성공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국산 반도체·전자부품 우주서 본격 성능 검증…민간 우주산업 경쟁력 입증

글로벌 초소형 위성 기업 나라스페이스가 누리호 4차에 실린 우주검증위성 'E3T(EEETester) 1호'와의 양방향 교신에 성공했다고 8일 밝혔다. 지난 11월 29일 발사된 경기샛-1에 이어 이틀 간격으로 두 기 위성과 모두 교신에 성공하며 위성 제조·운용 능력을 다시 한번 확인했다.

E3T는 국내에서 개발된 우주용 반도체·전자소자·부품의 실제 우주 환경 동작 여부를 검증하기 위한 기술시험 위성으로, 우주항공청이 시행하고 항우연이 주관하는 '국산 소자·부품 우주 검증 지원사업'의 일환으로 제작됐다. 나라스페이스는 12U 플랫폼 본체 개발을 맡았다.

우주검증위성 'E3T'를 점검 중인 나라스페이스 연구원. 나라스페이스 제공

E3T에는 삼성전자의 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 플래시, 한국과학기술원(KAIST) 혼성신호집적회로 연구실이 개발한 아날로그-디지털/디지털-아날로그 변환 전용집적회로(ADC/DAC ASIC), 그리고 엠아이디가 제작한 에스램(SRAM) 등 총 3개 기관의 13종 국산 부품이 탑재됐다. 이 가운데 8종은 우주항공청이 2024년 국산화한 우주급 부품이다.

위성은 향후 6~12개월 동안 방사선·온도변화 등 극한 우주환경에서 부품 성능을 주기적으로 측정해 지상으로 전송한다. 이 데이터는 향후 '우주 부품 검증용 표준 플랫폼' 제시에 활용될 예정이며, 초기 운용 단계에 진입한 현재 이미 플랫폼 신뢰성 검증의 초기 성과를 확보했다는 평가가 나온다.

나라스페이스는 두 기 위성의 연속 교신 성공을 계기로 다종 위성 군집 운영 역량을 입증함과 동시에 고성능 플랫폼 제품화를 추진한다는 계획이다. 김극남 나라스페이스 체계종합팀장은 "E3T는 단일 실험용을 넘어 다양한 미션을 수용하도록 설계했다"며 "이번 임무로 표준 플랫폼 개발 헤리티지를 확보해 시장 차별화를 이끌 수 있을 것"이라고 말했다.





박재필 나라스페이스 대표는 "국산 부품을 실제 우주에서 검증해야 하는 고난도 임무였지만, 플랫폼이 안정적으로 역할을 수행했다"며 "이번 성과는 향후 민간 중심 우주산업 시대의 핵심 기술 자산이 될 것"이라고 강조했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

