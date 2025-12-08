문체부 '국정과제 영상·디자인 공모전' 수상작 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부가 8일 '내가 알리는 모두의 국정과제 영상·디자인 공모전' 최종 수상작 30건(영상 15건·디자인 15건)을 선정·발표했다.

공모전은 국민이 주인인 나라 '국민주권 정부'의 취지에 맞춰 국정과제와 국가비전을 국민의 창의적 시각으로 알리고 확산하기 위해 마련됐다. 공모 접수는 지난 9월19일부터 10월26일까지 이뤄졌으며 모두 205건이 접수됐다.

영상 부문에서는 국정과제 '아이 키우기 좋은 출산·육아 환경조성'과 관련해 자신의 경험을 짧은 영상으로 담은 최문석 씨가 대상을 받는다. 최문석 씨는 올해 세쌍둥이 출산으로 4남매의 아빠가 됐다. 그는 "내 또래 청년들에게 대한민국의 든든한 지원이 있다는 사실을 알리고 싶었다"며 '아이 낳았더니 2400만 원 주네요! 놓치지 마세요!!'라는 제목의 영상을 통해 출산 현실의 어려움과 함께 미숙아 의료비 지원과 건강보험 제도 등, 실질적으로 도움이 되는 국가 정책을 소개했다. 이 영상은 유튜브 조회수 17만 회를 기록했다. '교통혁신 인프라 확충(국정과제57)'을 인공지능 음악으로 풀어낸 '새롭게 대한민국!(수상자 강범철·김진영·고원지·서재은)'은 최우수상에 선정됐다.

'내가 알리는 모두의 국정과제 영상·디자인 공모전' 영상 부문 대상 수상작 [사진 제공= 문화체육관광부]

디자인 부문 대상은 배세환 디자이너의 '태극 조각보, 대한민국의 화합과 희망을 잇다'가 차지했다. 다섯 가지 국정목표를 상징하는 조각보들을 바느질 선으로 견고하게 이어 태극으로 표현한 작품이다. 최우수상은 국민 중심의 가치관을 열쇠라는 상징으로 표현한 정성화 씨가 받는다. 문체부는 향후 전국 관공서에 게시될 국가비전·국정목표 디자인을 이번 공모전 우수작을 활용해 확정할 예정이라고 밝혔다.

공모전 시상식은 8일 서울 종로구 회의실 바이(by) 필원에서 열린다. 김대현 문체부 제2차관은 시상식 현장을 찾아 영상·디자인 부문별 대상과 최우수상을 시상하고 수상자들을 격려할 예정이다.





시상식에서는 수상자들과 국정과제 담당 공무원들이 정책 홍보에 대한 궁금증을 해소하고, 영상 제작 과정에서 있었던 이야기들을 함께 나누는 '이야기 콘서트'도 마련된다. 개그맨 권재관이 '이야기 콘서트'를 진행하고 '개그콘서트'와 '1박 2일', 드라마 '프로듀사' 등을 연출한 서수민 피디(링가링 대표)가 'TV에서 숏폼으로 트렌드 변화와 대응법'을 주제로 특강을 한다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

