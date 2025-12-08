파주시, 2025년 '일생일대 프로젝트' 성과 공유회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일생일대, 첫해 성공 마무리

내년엔 더 넓은 배움으로

경기 파주시는 지난 5일 탄현면 남북산림협력센터에서 2025년 '일생일대 프로젝트' 성과 공유회를 개최하고, 올해 처음으로 추진된 대학-읍면동 연계 평생교육 사업의 성과를 시민들과 함께 나누는 시간을 가졌다고 8일 밝혔다.

파주시가 지난 5일 탄현면 남북산림협력센터에서 2025년 '일생일대 프로젝트' 성과 공유회를 개최하고 있다. 파주시 제공

'일생일대 프로젝트'는 파주시가 경기도 최초로 시작한 평생학습 사업으로, 하나의 읍면동 평생학습센터와 하나의 대학을 1:1로 연계해 시민의 삶 가까이에서 양질의 교육을 실현한 '평생교육 협력 모델'이다.

2025년에는 ▲문산읍-명지대학교 ▲월롱면-동국대학교 ▲운정2동-서울대학교 ▲운정5동-이화여자대학교 ▲운정6동-아주대학교 등 총 5개 읍면동이 참여해 52개 강좌를 운영했으며, 연 2500여 명의 시민이 다양한 평생학습 강좌에 참여해 교육을 받았다.

주요 성과로는 지역의 특성과 수요를 반영한 맞춤형 프로그램 운영을 들 수 있다. 문산읍은 중장년의 심리·정서 회복을 지원하는 프로그램을, 월롱면은 마을 지도자(리더) 양성을 위한 교육을 운영했다.

운정2동은 인문·사회 통합 특강을 통해 시민들의 지적 소양을 높였으며, 운정5동은 3040세대 부모를 위한 생활 밀착형 교육을 제공했다. 운정6동은 심리와 건강을 아우르는 참살이(웰빙) 교육으로 시민 삶의 질 향상에 기여했다.

이번 성과 공유회는 1년간의 사업 성과를 시민들과 공유하고, 참여 대학과 읍면동 관계자 간의 관계망을 형성하는 자리로 마련됐으며, ▲성과 보고 ▲유공 기관 표창 ▲평생학습센터 현판 수여식 ▲우수사례 발표 ▲공연 및 특강 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

김경일 파주시장은 "평생교육은 선택이 아닌 시민의 기본권"이라며 "'일생일대 프로젝트'는 시민 모두에게 질 높은 학습 기회를 제공하기 위한 파주시의 평생교육 대표 모델로, 앞으로도 지역과 대학이 함께 성장하는 협력 모델로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





파주시는 시민들의 큰 호응에 힘입어 2026년에는 탄현면, 금촌1동, 금촌2동까지 사업을 확대 운영할 예정이며, 더 많은 시민이 가까운 곳에서 수준 높은 교육을 누릴 수 있도록 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

