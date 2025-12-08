파주시, 2025년 '동계 맞춤형 러닝구장' 운영 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이용자 3만5000여 명 호응

올해는 예산 55% 절감

경기 파주시는 2024년 경기북부 최초로 파주스타디움 '동계 맞춤형 러닝구장'(이하 '동계 러닝구장')을 운영해 큰 호응을 얻음에 따라, 올해도 '러닝구장'을 운영한다고 8일 밝혔다.

동계 맞춤형 러닝구장 전경. 파주시 제공

AD

지난해 겨울, 시민들로부터 높은 이용과 만족도를 확인한 만큼 2025년 12월 15일부터 2026년 2월 15일까지 총 63일간 '동계 러닝구장'을 다시 운영할 예정이다.

파주시가 지난해 운영한 '러닝구장'은 시민은 물론 인접 시군에서도 많은 이용자가 찾았으며, 타 지자체와 공단의 현장 견학도 이어졌다. 비닐하우스형 구조의 특성상 외부 기온을 효과적으로 차단하고 경주로(트랙) 결빙을 예방해 겨울철 안전하고 쾌적한 운동 환경을 조성하는 데 크게 기여했다.

또한, 파주시는 지난해 설치한 구조물 대부분을 재사용하면서, 올해 '동계 러닝구장' 운영 예산을 전년 대비 약 55% 절감했다. 이는 시민들이 체감할 수 있는 효율적인 예산 절약 집행 사례로 평가되고 있다.

이창우 체육과장은 "파주스타디움 '동계 러닝구장'은 겨울철에도 시민들이 안전하고 따뜻하게 운동할 수 있도록 마련된 공간으로, 지난해 큰 호응을 보내주신 만큼 올해는 더욱 효율적이고 시민 중심적으로 운영해 나갈 것"이라며 "예산 절감과 이용환경 개선을 동시에 추진해 시민 건강 증진에 더욱 기여하겠다"고 말했다.





AD

파주스타디움 '동계 러닝구장' 이용 시간과 예약 방법 등 자세한 사항은 파주시 누리집을 통해 확인할 수 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>