[날씨]출근길 추위…동해안 건조 특보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미세먼지 농도 '보통'

월요일인 8일 중부 내륙과 전북 동부, 경북 북부 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권으로 떨어져 춥겠다.

경남 창원시 마산합포구 마산어시장에서 두꺼운 패딩 점퍼 등을 착용한 시민이 찬 바람을 막으며 이동하고 있다. 연합뉴스

AD

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 2.9도, 인천 3.8도, 수원 2.4도, 춘천 0.5도, 강릉 7.3도, 청주 5.8도, 대전 5.2도, 전주 6.2도, 광주 8.6도, 제주 11.8도, 대구 8.5도, 부산 10.3도, 울산 10.3도, 창원 11.0도 등이다. 낮 기온은 4∼11도로 예보됐다.

건조특보가 내려진 강원 산지·동해안과 경북 북동 산지·동해안, 대구, 부산·울산·창원·김해 등 일부 경남권에는 메마른 날씨가 이어지겠다.

미세먼지 농도는 전국이 '보통' 수준으로 예상된다.





AD

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.0∼2.5ｍ, 남해 0.5∼2.5ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>