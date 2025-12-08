성남물빛정원 '숨겨진 지하공간', 시민 아이디어로 채운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 28년 방치 공간을 시민 품으로

성남물빛정원 지하공동구 활용 아이디어 봇물

시민 탐사에 이어 '상상 아이디어 영상' 접수

경기 성남시는 28년간 방치됐던 옛 구미동 하수처리장 부지(2만9041㎡)에 뮤직홀과 산책길이 있는 '성남물빛정원'을 조성·운영 중인 가운데 시민 아이디어를 발굴해 공간 활용도를 더 높이겠다고 8일 밝혔다.

구미동 성남물빛정원 지하 공동구 활용도를 찾기 위해 진행 중인 시민 탐사대 프로그램에 참여한 신상진 성남시장. 성남시 제공

이를 위해 시는 지난 6일 성남물빛정원 지하 공간 시민 탐사대 프로그램을 진행했다.

이 프로그램에는 사전 또는 현장 신청으로 35명이 참여했다.

이들은 4개 그룹으로 나뉘어 성남물빛정원 관리동에서부터 침사지까지 이어지는 지하공동구 112m 구간을 30분 동안 탐사했다.

탐사대는 해당 지하 공간 활용에 관해 다양한 아이디어를 카드에 적어 냈다.

제안 아이디어는 △공간구조를 살려 실내 수영장·체력 관리 시설 등 복합 스포츠 시설 조성 △노인 휴식 공간, 아동 숲속 놀이터를 포함한 가족·세대 친화형 커뮤니티 공간 조성 △테마파크형 엔터테인먼트 게임장과 페스티벌 공간 등 트렌디한 상업·문화 공간 조성 등이다.

신상진 성남시장은 이날(6일) 탐사 프로그램에 참여해 시민 의견을 들었다.

그는 "현장에서 제시된 아이디어들을 면밀히 검토해 향후 정책과 공간 기획 과정에 적극 반영하겠다"고 말했다.

시는 탐사대 외에 3일간(5~7일) 시민 누구나 성남물빛정원 공간 활용에 관한 의견을 자유롭게 낼 수 있도록 뮤직홀 앞에 상상 아이디어 함 등을 설치했다.

시민들은 자신의 아이디어를 그림 또는 글로 적어 내 총 160건의 의견이 접수됐다.

성남물빛정원 지하 공동구 시민 탐사대 참여자들과 대화 중인 신상진 성남시장. 성남시 제공

이 외에도 시는 오는 9일까지 '성남물빛정원 활용 아이디어 영상(1분 이내) 공모'를 진행 중이다.

시는 수집됐거나 수집 중인 아이디어를 모아 시민 중심의 공간으로 재구성하는 방안을 추진해 나간다는 방침이다.

현재 성남물빛정원으로 탈바꿈한 옛 하수처리장은 한국토지주택공사(LH)가 1994년 착공해 1997년 준공한 시설이다. 시험 가동 중 인근 주민 반대로 운영이 중단되면서 28년간 방치돼 기피 시설로 인식돼 왔다.

이에 시는 해당 부지를 시민을 위한 문화복합공간으로 조성하는 방안을 추진했다.





성남물빛정원 산책로는 앞선 6월 13일 개장했고, 뮤직홀은 9월 5일 개관해 시민 호응을 얻고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

