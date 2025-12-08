산재예방 구청이 나선다…성동구, 서울 최초 ‘산업안전기동대’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30인 미만 사업장 1만7000곳 대상

지자체 주도 현장 중심 안전관리 첫 모델

전문 인력 배치·맞춤형 컨설팅까지

서울 성동구가 산업재해 예방의 최전선에 나섰다. 성동구(구청장 정원오)는 소규모 사업장의 산재 사각지대를 해소하기 위해 '산업안전기동대'를 서울 최초로 신설하고 이달부터 본격 가동에 들어갔다고 8일 밝혔다.

성동구 산업안전기동대가 소규모 사업장을 방문해 현장 점검하고 있다. 성동구 제공.

이번 조치로 성동구는 30인 미만 소규모 민간 사업장을 대상으로 업종 구분 없이 맞춤형 산재 예방 점검과 컨설팅, 교육 등을 제공한다. 정부의 '노동안전 종합대책' 발표로 산업안전 분야에서 지방정부의 역할이 확대되는 가운데 지역 밀착형 안전관리 모델을 선도적으로 구축한 첫 사례다.

지난 9월 정원오 구청장이 김영훈 고용노동부 장관과 관내 건설현장을 합동 점검하며 산업안전기동대 신설을 공식화한 지 두 달여 만의 신속한 실행이다.

성동구는 이미 2022년 서울시 자치구 최초로 '안전보건 경영방침'을 선포했고, 올해 7월에는 모바일 QR코드를 활용한 외국인 노동자를 위한 다국어 안전교육 '안심 성동 프로젝트'를 도입하는 등 혁신적 안전정책을 펼쳐왔다.

고용노동부에 따르면 전체 산업재해 발생자의 65%가 30인 미만 사업장에서 발생한다. 구는 산업안전기사 자격과 현장 경력을 갖춘 전문가 3명을 기동대로 채용해 관내 1만7708개 사업장을 대상으로 예방활동을 펼친다.

기동대는 연 800개소를 목표로 고위험 업종부터 시범 점검에 나선다. 성수동의 인쇄·금속 가공·수제화 제작 등 제조업(14%), 마장동 육가공업체, 용답동 자동차정비업 등이 주요 관리 대상이다. 추락사고 위험이 높은 공공·민간 건설현장도 수시 합동점검을 통해 집중 관리한다.

단순 점검에 그치지 않고 현장 맞춤형 컨설팅, 사업주 예방교육, 고용노동부 합동 순찰, 안전문화 캠페인 등 중앙·지방정부 협업을 통해 실효성을 높인다는 계획이다.





정원오 성동구청장은 "안전은 모두의 행복과 직결되는 최우선 가치"라며 "업종을 불문하고 사람이 우선인 안전 문화를 정착시키고, 성동구에서 시작된 산업안전기동대가 전국 지자체의 산재 예방 모델이 되길 바란다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

