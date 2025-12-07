추경호 "특검·민주당, 정치탄압 중단해야…혐의 허구 입증할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"억지로 혐의 끼워 맞춰 무리한 기소 강행"

추경호 국민의힘 의원이 7일 자신을 내란 중요임무 종사 혐의로 기소한 특검에 대해 정치 탄압을 멈추라는 입장을 밝혔다.

추경호 국민의힘 의원이 지난 3일 구속영장이 기각돼 경기 의왕시 서울구치소를 나서고 있다. 연합뉴스

추 의원은 이날 특검 기소 후 입장문을 통해 "특검이 출범할 때부터 이미 정해져 있던 결론대로, 어떻게든 억지로 혐의를 끼워 맞춰 무리한 기소를 강행했다"며 "특검과 그 배후에 있는 더불어민주당 등 정치 세력은 더 이상의 정치 탄압과 사법부 겁박 행위를 중단하라"고 했다.

이어 그는 "특검도 구속영장실질심사에서 제가 윤석열 전 대통령과 계엄에 대해 사전 공모가 없었음은 인정했다"며 "당시 저는 윤석열 전 대통령과의 통화에서 계엄 유지 협조 요청을 받은 바도 없다"고 반박했다.

그러면서 "특검은 혐의를 소명하지 못해 구속영장 청구가 기각됐음에도 아무런 추가 증거 없이 정치 기소를 강행했다"며 "제게 뒤집어 씌워진 내란 혐의가 허구임을 명백히 입증할 것"이라고 강조했다.

최수진 국민의힘 원내 수석대변인도 논평을 통해 "법원이 명확한 이유를 들어 추 의원의 구속 영장을 기각한 사안을 또다시 특검이 짜맞추기식 기소로 강행했다"며 "조은석 특검은 무리한 영장 청구에 대해 사과하며 물러나는 것이 상식"이라고 주장했다.

또한 "이것은 진실을 밝히려는 수사가 아니라 특정한 결론을 향해 돌진하는 정치적 탄압"이라며 "야당을 '내란 세력', '위헌 정당'으로 몰아가는 선동 정치까지 동원하며 정치적 프레임을 끌고 가려는 시도는 즉각 중단돼야 한다"고 촉구했다.

앞서 특검팀은 지난달 3일 추 의원에 대한 구속영장을 청구했으나, 법원은 지난 2일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 이를 기각한 바 있다.





추 의원은 지난해 비상계엄 선포 당시 원내대표로서 윤 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의를 받는다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

