"공직자 청렴 의식 고취" 순천시, 2025 청렴 골든벨 성료

참여형 퀴즈대회…반부패 법령 이해도 제고

순천시는 지난 4일 시청 대회의실에서 시 공직자들의 청렴 의식을 높이고 시민에게 신뢰받는 공직문화를 확립하기 위해 '2025년 도전! 청렴 골든벨' 행사를 개최했다고 8일 밝혔다.

순천시는 지난 4일 시청 대회의실에서 '2025 청렴골든벨' 청렴 퀴즈 행사룰 가졌다. 순천시 제공

이번 청렴 의식 고취 행사에는 300여 명의 공직자가 적극적으로 참여해 청탁금지법, 이해충돌방지법 등 반부패 관련 법령에 대한 이해도를 높이기 위한 퀴즈 대회로 진행됐다.

행사에 참여한 한 공직자는 "청렴 골든벨을 통해 평소 당연하게 여겼던 청렴의 의미를 다시 돌아볼 수 있었다"며 "동료들과 함께 참여하며 응원하는 과정이 청렴의 가치를 더 크게 느끼게 한 시간이었다"고 말했다. 또 다른 참가자는 "퀴즈 형식이라 어렵지 않게 접근할 수 있었고, 그동안 몰랐던 법령과 사례를 자연스럽게 배울 수 있어 매우 유익했다"고 전했다.

시 관계자는 "시민 신뢰의 핵심 공직 가치는 바로 청렴이며, 이를 실천하기 위해 직원들의 인식 제고와 자발적 참여를 이끌 수 있는 프로그램으로 마련했다"며 "이번 행사가 공직자의 책임감을 되새기는 계기가 되길 바라며, 청렴한 공직문화 조성을 위해 지속해서 노력해 나가겠다"고 말했다.





순천시는 앞으로도 청렴 문화를 지속해서 확산시키며, 모든 공직자가 청렴의 가치를 몸소 실천할 수 있도록 다양한 활동을 이어 나갈 계획이다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

