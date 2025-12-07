'부부싸움 중 남편 살해' 60대 女 내일 구속심사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남편을 살해한 혐의를 받는 60대 여성 유모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 8일 오전 열린다.





서울남부지방법원

7일 서울남부지법에 따르면 유씨는 전날 오후 3시께 서울 강서구 등촌동 자택에서 60대 남편을 살해한 혐의로 체포됐다. 범행은 부부싸움 중에 일어난 것으로 알려졌다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

