경기소방, 분당서울대병원과 중증 응급환자 수용 지연 해결 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도소방재난본부가 중증 응급환자 수용 지연 문제 해결을 위해 분당서울대병원과 협력을 강화한다.

도 소방재난본부는 지난 5일 분당서울대병원과 심정지, 중증 외상, 뇌졸중 등 '중증 응급 환자'가 최대한 빨리 필요한 치료를 받을 수 있도록 이송 과정에서 반복적으로 지적돼 온 수용 지연 문제 해결을 위한 논의를 진행했다고 7일 밝혔다.

경기도소방재난본부 전경

AD

도 소방재난본부는 이날 ▲중증환자 우선 수용 ▲중증환자 및 특진료과(안과, 임산부 등) 1차 처치 수용 ▲광역응급의료상황실(권역응급의료지원센터) 역할 강화 ▲'중증 응급 환자' 3단계 적극 수용 등을 논의했다.





AD

최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "119 구급대는 응급의료의 단순한 입구가 아니라 중증환자의 진출경로가 되어야한다"며 "중증환자는 119를 통해 최종치료가 가능한 병원으로 이송하는 시스템이 마련되어야 하며, 이 체계가 안정적으로 작동할 수 있도록 병원과 구급의 긴밀한 협력이 필수적"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>