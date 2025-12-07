본문 바로가기
전진숙 국회의원, 내년도 지역 국비예산 대거 확보 쾌거

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.07 15:36

AI 중심도시 핵심사업 등 2천억대 예산 확보
생활·문화·미래기반을 아우르는 균형 성과

전진숙 국회의원, 내년도 지역 국비예산 대거 확보 쾌거 전진숙 의원
더불어민주당 전진숙 국회의원(광주북구을)이 2026년도 정부 예산안 및 국회 심사 과정에서 지역의 현안사업과 광주의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심사업의 국비 예산을 대거 확보했다.


북구을 지역 사업으로 총 2,014억 원 규모의 국비가 반영됐으며, 광주 전체적으로도 AI·생태·교통 기반 사업들이 폭넓게 채택되는 성과를 이끌어냈다. 특히 내년 신규사업 예산만 15개가 반영되어, 새로운 지역 발전의 동력이 될 것이 기대된다.


예산내역을 살펴보면, 광주 북구을 주민들의 최대 관심사였던 광주 운전면허시험장 조성 사업은 총 173억원 확보로 장기간 이어져 온 중단 위기를 해소하고 추가로 64억4천만원을 증액, 1급지 수준의 운전면허시험장 설립이 가능해졌다.


또 20년 넘게 지지부진했던 용봉IC 진입로 개설 및 호남고속도로(동광주IC~광산IC) 확장공사에 238억, 광주의 미래먹거리 AI 관련 사업에 대한 예산편성 성과를 이뤄냈다.


광주 전체를 아우르는 예산으로는 AI·미래산업 분야 등을 중심으로 확보됐다. ▲AX 실증밸리 조성 296억(56억 증액), ▲국가 AI데이터센터 고도화 192억(전액 증액), ▲국가 NPU 전용컴퓨팅센터 타당성조사비(신규) 6억, ▲AI 반도체 실증지원 220억(110억 증액), ▲AI 영재고 설립 31억 4,000만원(전액 증액) 등이 포함돼, AI·의료·제조·인재 양성이 연계되는 미래 성장 생태계의 구조가 갖춰졌다.


문화·생태·민주 분야에서도 북구을 지역현안, 생활환경, 지역정체성을 강화하는 사업들이 고르게 반영됐다. ▲비엔날레 문화틀러스터 조성 1억원(신규), ▲영산강 생태습지 조성 5억원(신규) 외에도 ▲비엔날레전시관 건립(54억8,000만원), ▲아시아 캐릭터랜드 조성·운영(45억원), 등 문화와 생태 분야의 예산들이 대거 포함됐다. 특히 ▲민주빛의혁명 5·18 구묘지 민주공원 조성 사업은 7억1,000만원이 전액 증액됐다.


나아가 경제·산업 기반의 예산 확보로 북구을이 광주 혁신의 핵심축으로 성장할 기반이 구축됐다. ▲전남대 캠퍼스 혁신파크 조성(61억), ▲창업중심대학(65억7,000만원), ▲AI융복합지구 지식산업센터 건립(60억) 등 대학·산단·기업을 연결하는 성장축이 강화되어 청년과 지역 산업 경쟁력을 높이는 사업도 고르게 반영됐다.


또한 지역구(북구을)를 넘어서, 광주 전체의 주요 SOC·복지·미래산업 기반 확보에도 적극 참여하여 지역의 균형발전 예산 확보를 뒷받침했다. 이번 예산에는 ▲지역사회 통합돌봄 20억2,000만원, ▲광주 도시철도 2호선 1,765억, ▲광주권 간선급행버스체계(BRT) 7억5,000만원 등이 반영되며 광주의 해당 분야 인프라를 강화할 수 있는 성과를 이뤄냈다.


전진숙 의원은 국비예산 확보 성과에 대해 "이번 예산은 단순한 숫자가 아니라 북구 주민들께서 체감하실 변화의 출발점이며, 앞으로 북구 곳곳에서 체감 가능한 변화가 본격화될 것"이라고 강조했다. 또 "확보된 예산이 현장에서 실질적인 결과로 이어질 수 있도록 끝까지 책임있게 노력하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

