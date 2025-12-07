경산시리틀야구단, 제4회 익산무왕배 전국대회서 우승…남양주시 상대로 '4대 0' 제압

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경산시리틀야구단(단장 조현일)은 최근 전라북도 익산시에서 개최된 '제4회 익산무왕배 전국리틀야구대회'에서 우승을 차지하는 쾌거를 이뤘다.

대회는 지난달 21일~23일, 29일 일정으로 익산시야구소프트볼협회가 주최하고 익산시리틀야구단이 주관해 전국 초등학교 3~6학년 리틀야구선수단 28개 팀 900여명의 선수가 참가했다.

이번 대회는 6개 조로 나눠 조별리그 예선을 치르고, 예선을 통과한 6개 팀을 '서동조'와 '마한조'의 2개 조로 나눠 결승 경기를 진행했다.

마한조에 편성된 경산시리틀야구단 선수들은 평소 훈련을 통해 쌓은 탄탄한 기량을 바탕으로 안정적인 경기 운영을 펼치며, 남양주시리틀야구단을 4대 0으로 제압하며 우승을 차지하는 쾌거를 거뒀다.

한편, 서동조의 우승은 익산시리틀야구단이 차지했다.





조현일 경산시장은"우승이라는 값진 결실을 거둔 경산시리틀야구단에 진심으로 축하를 전하며, 앞으로도 경산시가 야구 꿈나무 육성의 허브로 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





