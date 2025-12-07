전남대 RISE사업단, 평생학습 공유 플랫폼 '빛나래' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남대학교 RISE사업단은 최근 G-RISE 공유대학 플랫폼 '빛나래'를 공식 공개했다고 7일 밝혔다.

'빛나래'는 '빛고을 배움나래'의 줄임말로, 광주 시민이라면 누구나 온라인 강좌를 무료로 수강할 수 있는 공공형 학습 플랫폼이다. 지역민의 평생학습 접근성을 높이고, 지역 사회의 교육 격차를 해소하기 위해 구축됐다.

전남대학교 RISE사업단은 '빛나래'를 통해 광주시에 거주하는 지역민·재직자·대학생을 대상으로 한 공개형 온라인 강좌를 지속적으로 제공할 예정이다. 강좌는 ▲생성형 AI 활용(ChatGPT, Midjourney 등) ▲정신건강(정서적 어려움, 미디어 중독 등) ▲교양 및 전문지식 등 다양한 분야를 포괄하며, 일상과 직무에 바로 활용할 수 있는 실용 콘텐츠 중심으로 구성된다.

이윤성 단장은 "사용자의 눈높이에 맞춘 쉽고 편리한 학습 환경을 제공하는 것이 '빛나래'의 핵심 가치'다"며 "지역사회가 필요로 하는 양질의 콘텐츠를 지속적으로 확충해 광주 시민의 평생학습 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





전남대 RISE사업단은 앞으로도 지역과 대학을 잇는 열린 교육 생태계를 구축하기 위해 온라인·오프라인 연계 프로그램을 확대할 계획이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

