롯데타운 잠실, 올해도 3조 클럽…작년보다 3주 더 빨랐다

잠실점 연 매출 3조3000억 역대 최대 예상

신규 고객, 우수 고객, 외국인 고객 신장세

본점 매출 2조원 돌파…두 점포 합산 '5조원'

'롯데타운 잠실'을 대표하는 롯데백화점 잠실점이 이달 4일 2년 연속 누적 매출(거래액) 3조원을 돌파했다고 7일 밝혔다. 지난해 대비 21일 빠른 성과다.

롯데에비뉴엘 잠실 및 롯데월드몰 (외관 전경). 롯데백화점 제공.

잠실점은 올 1월부터 11월까지 매출이 약 8% 신장했다. 2021년 매출액 2조원을 넘어선 이후 올해까지 5개년 연평균 매출 증가율(CAGR)은 약 15%에 달한다. 잠실점의 올해 연 매출 전망액은 3조3000억원으로 역대 최대 매출 경신도 확실시된다. 롯데타운 잠실의 올해 방문객 수는 11월까지 5400만명을 넘어섰다.

이는 '백화점', '에비뉴엘', '롯데월드몰' 잠실점을 구성하는 플랫폼별 강점을 극대화하는 전략이 적중한 결과다. 백화점은 취향형 소비, 에비뉴엘은 프리미엄 쇼핑 경험, 롯데월드몰은 트렌드에 민감한 젊은 고객에 집중하는 '특화 리뉴얼'을 통해 다양한 고객 수요를 사로잡았다.

매년 두 자릿수의 신장률을 기록 중인 롯데월드몰은 올해 총 60여개 매장을 재편하며, 최신 트렌드를 선도했다. '무신사스탠다드스포츠', '아르켓' 등 초대형 신 콘셉트의 스파를 새롭게 도입했고, '트리밍버드', '코이세이오', '스탠드오일' 등 10대들이 열광하는 인기 브랜드들도 대거 유치했다. 또한 전 세계 러너들이 주목하는 프리미엄 스포츠 브랜드 '온(On)'의 초대형 매장을 비롯해, 스포츠 및 남성 패션 전문 매장도 열었다.

또한 약 400회가량의 팝업을 유치해, '국내 최대 팝업 성지'로 입지도 다졌다. 가정의 달인 5월 롯데타운 잠실 단지와 연계해 진행한 '포켓몬 타운' 팝업에는 약 420만명에 이르는 인파가 몰렸고, '월드웹툰페스티벌', '닌텐도 팝업' 등도 흥행몰이에 성공했다.

에비뉴엘 잠실은 핵심 매장을 '고급화'하고, 럭셔리 '라인업 확대'에 집중했다. '샤넬', '에르메스', '티파니' 매장을 새단장하고 '브레게', '포페' 등 럭셔리 시계, 주얼리 브랜드를 신규 보강했다. 럭셔리 팝업 전용 공간 '더 크라운'에서는 '샤넬', '태그호이어', '로에베', '셀린느', '오메가' 등이 글로벌 신제품을 국내 최초 공개하며 이목을 집중시켰다.

백화점 본관은 총 4개 층(2층, 5층, 7층, 8층)에 걸쳐 '콘텐츠의 다변화'와 '상품군의 전문화'에 주력했다. 2층에는 글로벌 20·30세대를 겨냥해 1500평 규모의 K패션 전문관 '키네틱 그라운드'의 2호점을 열었고, 7층에는 확대되는 러닝 수요에 맞춰 '리투', '샥즈', '디어밸런스' 등 러닝 상품군을 확장했다.

2025 롯데타운 크리스마스 마켓 (전경).

롯데타운 잠실 단지와 송파구 일대와 연계한 대규모 '시즌 시그니처 콘텐츠'도 진행해 집객력을 높였다. 올해 가을 글로벌 K패션 브랜드 마뗑킴과 협업해 진행한 백화점 업계 유일의 러닝 대회 '스타일런'에는 역대 최대인 6000명의 러너가 참가했다. 현재 롯데월드타워 월드파크 야외 광장에서 진행 중인 '롯데타운 크리스마스 마켓'은 오픈 초기부터 예약 입장권 연속 매진 등 폭발적인 반응이 이어져, 역대 최고 기록인 40만명 이상의 방문이 예상된다.

이러한 노력 덕분에 잠실점의 신규 고객 수는 전년 대비 15% 이상 증가했고, 20·30세대 고객 매출은 15% 확대됐다. 우수고객 매출 역시 25%가량 신장하며 안정적인 성장 기반을 마련했다.

초고층 전망대와 테마파크, 석촌호수 인프라를 기반으로 외국인 매출도 크게 늘고 있다. 잠실점의 외국인 매출은 올해 11월까지 같은 기간 25% 신장하는 등 높은 신장세를 이어가고 있다. 이에 잠실점은 롯데월드몰에 알리페이, 위챗페이, 라인페이 등 글로벌 결제 수단을 신규 도입하고, 하반기부터 외국인 전용 관광 패스인 '디스커버 서울 패스'에 에비뉴엘 바 음료 이용권(2매)을 혜택으로 추가했다.

아울러 이달 6일에는 '롯데타운 명동'을 대표하는 본점까지 연 매출 2조원을 조기 달성했다. 각각 서울 강북 지역과 강남 지역을 대표하는 본점과 잠실점 두 점포의 합작으로 '2년 연속 연 매출 5조원'이라는 기록을 세운 것이다. 본점은 뷰티, 스포츠, 키즈, K 패션에 이르기까지 핵심 상품군을 차례로 새로 단장하며, 강북 1위 백화점의 저력을 과시하고 있다.

올해는 하이 주얼리, 고급 시계 상품군을 보강하면서 '럭셔리 롯데타운'의 위상도 한층 강화했다. 지난 3월 '그라프', '반클리프 아펠' 등 하이주얼리 브랜드를 추가했고, 9월에는 스위스 최고급 시계 브랜드 '제이콥앤코'의 매장을 국내 최초로 선보였다. 본점의 워치 및 주얼리 상품군 매출은 전년 대비 2배 이상 상승했다.

7월에는 '키네틱그라운드' 1호점을 오픈하며, 글로벌 20·30세대 공략에도 나섰다. K패션 전문관을 지향한 '키네틱그라운드'는 외국인 매출 구성비가 70%에 이를 정도로 젊은 외국인 고객들에게 폭발적인 인기를 누리고 있다. 실제 본점의 최근 3개년 외국인 연평균 매출 증가율(CAGR)은 무려 70%에 달한다.





정현석 롯데백화점 대표는 "계열사 간의 시너지 및 지역 사회와의 협업을 기반으로 한 '롯데타운'은 롯데만의 차별화된 경쟁력"이라며 "앞으로도 '롯데타운 잠실'과 '롯데타운 명동'의 혁신을 통해 기대를 뛰어넘는 감동을 고객들에게 선사할 것"이라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

