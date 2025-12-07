공예·요리·커피… 부산여성회관, 내년 1기 교육과정 수강생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시 여성회관이 오는 8일부터 '2026년 제1기 교육과정' 수강생 모집에 들어간다.

이번 교육은 시민의 취·창업 준비와 직장인의 역량 개발을 돕기 위해 내년 1월 5일부터 3월 31일까지 약 3개월간 운영된다.

공예, 미용, 요리, 커피, 제과제빵, 봉제, 외국어, 컴퓨터, 노인 교구 등 9개 분야 91개 강좌에서 1700여명 규모 수강생을 받는다. 강좌별 일정은 과정에 따라 조정될 수 있다.

취업 자격증, 기능 중심 생활 강좌, 직장인을 위한 야간·주말 강좌도 마련됐다. 자격증 과정은 조리기능사(한식·중식), 미용사(메이크업·네일·일반), ITQ 엑셀, 기초 토익, 화훼장식기능사 등이 포함된다.

야간 강좌는 바리스타 2급, 영어·일본어·중국어 등 외국어 강좌가 운영되며 주말에는 가족 홈베이킹, 옷 만들기, 캘리그래피 등을 들을 수 있다.

만 18세 이상 시민 누구나 신청할 수 있다. 모집은 우선 모집, 일반 모집, 추가 모집 순으로 진행된다. 우선 모집은 기초생활수급자·다자녀가정 등 사회적 배려 대상이 참여할 수 있으며 12월 8일부터 10일까지 진행된다.

일반 모집은 1차(12월 17~23일)와 2차(12월 24~31일)로 나뉜다. 2차 모집 마감 시점 신청 인원이 정원의 60% 미만이면 폐강된다. 개강 후인 내년 1월 5일부터 11일까지 추가 모집이 이뤄진다.





이미경 여성회관장은 "제1기 교육과정이 시민의 배움과 취·창업 기회로 이어지길 바란다"며 "많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

