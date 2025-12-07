문상필 민주당 부대변인, 출판기념회 열고 시민공감 강조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정치인·경제인·시민 등 3천여 명 참석

"골목서 미래 찾는 도시 만들겠다" 밝혀

문상필 민주당 부대변인이 지난 6일 광주 동신고 체육관에서 저서 ‘골목에서 찾은 미래' 출판기념회를 열고 인사말을 하고 있다. 문상필 민주당 부대변인측 제공

내년 6월 지방선거에서 광주 북구청장 출마를 준비 중인 더불어민주당 문상필 부대변인이 자신의 정치적 지향을 담은 출판기념회를 열고 지역사회와의 접점을 넓히고 있다.

문 부대변인은 지난 6일 광주 동신고 체육관에서 저서 '골목에서 찾은 미래' 출판기념회 행사를 열었다. 이날 행사엔 지역 인사와 시민 등 3,000여 명이 몰려 성황을 이뤘다.

특히 이날 행사는 국회의원과 지역 경제인, 청년·장애인·소상공인 단체 관계자들이 자리해 북구 현안과 지역 발전에 대한 관심을 확인하는 자리로 꾸려졌다. 정청래 민주당 대표와 권노갑 상임고문, 강기정 광주시장, 김동연 경기도지사, 전현희 전 최고위원·정진욱·조인철·서미화 국회의원 등이 영상축사에 나서며 문 부대변인에게 힘을 실었다.

이번에 발간된 책은 문 부대변인이 광주시의원 활동과 광주공동체 상임고문 경험을 통해 확인한 '골목'의 의미를 중심에 놓았다. 그는 지역 현장에서 확인한 생활문제, 도시 정책, 청년 일자리, 문화와 복지정책을 연결하는 방식으로 북구의 미래 전략을 제안했다.





문 부대변인은 행사에서 "북구의 미래는 결국 일상의 공간에서 출발해야 한다"며 "시민이 체감할 수 있는 정책을 통해 지역의 자립과 성장 기반을 만들어가겠다"고 말했다. 이어 "실패한 청년일지라도 다시 시작할 수 있는 사회가 지역 발전의 조건이다"며 "지방정부가 그 안전망 역할을 해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

