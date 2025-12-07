속초시, 2026년 노인일자리·사회활동 지원사업 참여자 4059명 모집

올해 대비 252명 증가한 4059명 모집
강원도 속초시는 어르신들의 건강하고 활기찬 노후생활을 지원하기 위해 추진하는 '2026년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업' 참여자 모집을 오는 8일부터 26일까지 실시한다.
2026년 노인 일자리 사업은 올해 대비 252명이 증가한 4059명을 모집한다. 이에 발맞춰 예산도 186억원으로 18억원 증액되었으며, 파크골프 러닝메이트, 통합돌봄 돌봄활동가 사업 등 4개 신규 사업이 포함된 4개 유형, 64개의 지역 맞춤형 일자리 사업이 운영될 계획이다.
내년 어르신 일자리 사업은 ▲65세 이상 기초·직역연금 수급자가 참여할 수 있는 '노인 공익활동 사업' ▲65세 이상 어르신이 참여할 수 있는 '노인역량활용 사업' ▲60세 이상이 참여할 수 있는 '공동체 사업'▲60세 이상 구직자를 구인 기업과 연결해 주는 '취업 지원사업'이 있다.
신청을 원하시는 어르신은 신분증과 주민등록등본을 지참하여 주소지 동 주민센터 또는 수행기관(속초시니어클럽, 속초시노인복지관, 속초종합사회복지관, (사)대한노인회 속초시지회를 방문하거나, '복지로'와 '노인일자리 여기'를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 또한, 속초시니어클럽, 속초시노인복지관, 속초종합사회복지관, (사)대한노인회 속초시지회로 문의하면 자세한 사업 안내를 받을 수 있다.
이병선 속초시장은 "어르신 일자리 사업은 경제적 지원을 넘어 어르신들의 삶의 질 향상과 사회참여 기회를 촉진하는 중요한 사업"이며, "앞으로도 어르신들이 지역사회 일원으로 활발히 활동할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
