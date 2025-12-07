속초시, 2026년 노인일자리·사회활동 지원사업 참여자 4059명 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 대비 252명 증가한 4059명 모집

64개 맞춤형 일자리 사업 운영

어르신 사회참여 기회 확대…소득 보장

강원도 속초시는 어르신들의 건강하고 활기찬 노후생활을 지원하기 위해 추진하는 '2026년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업' 참여자 모집을 오는 8일부터 26일까지 실시한다.

2025년 속초시 노인일자리 발대식. 속초시 제공

AD

2026년 노인 일자리 사업은 올해 대비 252명이 증가한 4059명을 모집한다. 이에 발맞춰 예산도 186억원으로 18억원 증액되었으며, 파크골프 러닝메이트, 통합돌봄 돌봄활동가 사업 등 4개 신규 사업이 포함된 4개 유형, 64개의 지역 맞춤형 일자리 사업이 운영될 계획이다.

내년 어르신 일자리 사업은 ▲65세 이상 기초·직역연금 수급자가 참여할 수 있는 '노인 공익활동 사업' ▲65세 이상 어르신이 참여할 수 있는 '노인역량활용 사업' ▲60세 이상이 참여할 수 있는 '공동체 사업'▲60세 이상 구직자를 구인 기업과 연결해 주는 '취업 지원사업'이 있다.

신청을 원하시는 어르신은 신분증과 주민등록등본을 지참하여 주소지 동 주민센터 또는 수행기관(속초시니어클럽, 속초시노인복지관, 속초종합사회복지관, (사)대한노인회 속초시지회를 방문하거나, '복지로'와 '노인일자리 여기'를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 또한, 속초시니어클럽, 속초시노인복지관, 속초종합사회복지관, (사)대한노인회 속초시지회로 문의하면 자세한 사업 안내를 받을 수 있다.





AD

이병선 속초시장은 "어르신 일자리 사업은 경제적 지원을 넘어 어르신들의 삶의 질 향상과 사회참여 기회를 촉진하는 중요한 사업"이며, "앞으로도 어르신들이 지역사회 일원으로 활발히 활동할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>