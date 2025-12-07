[동정] 이상기 창원소방본부장, 관내 응급의료센터 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이상기 경남 창원소방본부장은 창원지역 응급의료체계 강화를 위한 응급의료센터를 방문했다.

이번 방문은 응급의료 현장의 실제 상황을 점검하고 응급환자의 신속하고 효과적인 이송 및 수용체계를 구축하기 위해 자리를 마련했다.

지난 3일부터 5일까지 소방본부장은 삼성창원병원 방문을 시작으로 창원한마음병원, 창원경상대학병원, 창원파티마병원, SMG연세병원을 각각 방문했다.

이상기 소방본부장은 관내 응급의료센터 주요시설을 둘러보고 병원장과 간담회를 가진 자리에서 중증 응급환자 우선 수용 여부와 응급환자 수용체계를 구축하기 위한 다양한 협력방안을 논의했다.





이상기 소방본부장은 "응급의료는 소방과 의료기관이 하나의 팀으로 움직일 때 비로소 완성된다"면서 "이번 방문으로 논의된 사항을 토대로 구급활동 프로세스를 정비하고 응급상황에 신속하게 대응할 수 있는 체계개선에 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

