회원구 구암2동, 김장김치 나눔 행사로 온정 나눠

새마을부녀회·협의회, 정성가득
김장김치로 이웃에게 온기 전달
경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 행정복지센터 야외주차장에서 어려운 이웃들을 돕기 위한 사랑의 김장김치 나눔 행사를 열었다.
지난 6일 열린 행사에는 새마을부녀회·협의회 및 구암2동 전 자생단체회원 등 100여명이 참여해 이른 아침부터 양념 버무리기, 김장 박스 포장 등 김장 나눔 행사에 힘을 모았다. 정성껏 준비된 김장김치 320포기는 독거어르신, 기초생활수급가구 등 총 160세대에 전달됐다.
구암2동 새마을부녀회·협의회 김장 나눔 활동은 매년 이어오고 있으며, 지역의 대표적인 겨울철 복지사업으로 자리 잡아 왔다. 특히 이번 행사는 하이트진로 마산공장, 한국전력 마산지사 및 편한몸의원 등의 후원으로 지역업체와 함께하여 더욱 의미 있는 행사이기도 했다.
이광해 새마을부녀회장은 "정성껏 준비한 김치가 어려운 이웃들이 따뜻하게 겨울을 보내는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 이웃을 위한 나눔 활동을 지속하겠다"고 밝혔다.
지금 뜨는 뉴스
심양숙 구암2동장은 "매년 꾸준히 봉사해주시는 새마을부녀회·협의회 회원들께 감사드린다. 이번 김치 나눔이 어르신들과 취약계층에 큰 위로와 도움이 되길 바란다. 앞으로도 지역 주민 누구도 소외되지 않는 구암2동을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.
영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>