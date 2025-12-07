유명 미술 컬렉션을 삼성 TV로…삼성전자, 美 '아트 바젤' 전시 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아트 바젤 마이애미 비치 전시존

작품 4000여점 4K 초고화질로

세계 유수 갤러리 7곳서 전시

삼성전자가 5일(현지시간)부터 7일까지 미국 마이애미 비치 컨벤션 센터에서 열린 '아트 바젤 마이애미 비치(Art Basel Miami Beach 2025)'에 전시존을 마련하고 삼성 아트 TV를 통해 다양한 작품들을 선보였다.

삼성전자는 아트 바젤의 공식 디스플레이 파트너로 '삼성 아트 스토어'를 통해 아트 바젤 컬렉션을 비롯해 전 세계 유명 미술관과 예술가들의 작품 4000여 점을 4K 초고화질로 제공하고 있다.

관람객들이 아트 바젤 마이애미 비치 삼성전자 전시존에서 Micro RGB, Neo QLED, 더 프레임 등 삼성 아트 TV를 감상하고 있다. 삼성전자.

관람객이 삼성 마이크로 RGB에 전시된 린제이 애덤스(Lindsay Adams) 작가의 작품 'Fire This Time'을 감상하고 있다. 삼성전자.

아트 바젤 마이애미 비치 컬렉션은 지난 3일 삼성 아트 스토어에 공개됐다. 이번에 공개한 컬렉션은 현대 미술계를 정의하는 문학적 풍부함과 다양한 목소리를 담은 현대 미술작가 24명의 작품으로 구성됐다.





이번 컬렉션은 ▲인스티투토 데 비시온(Instituto de Vision) ▲쿠리만주토(Kurimanzutto) ▲메러디스 로젠 갤러리(Meredith Rosen Gallery) ▲니나 존슨(Nina Johnson) ▲베르멜료(Vermelho) ▲션 켈리(Sean Kelly) ▲찰리 제임스 갤러리(Charlie James Gallery)와 같은 세계 유수의 갤러리 7곳에서 선보이는 신진 및 기성 작가의 작품을 포함한다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

