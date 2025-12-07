'강원방문의 해' 겨울 스키·축제·K-컬처로 해외관광객 사로잡는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 스키·축제·한류 결합 '강원 스노우 페스타' 개최

'스노우 페스타'로 겨울 해외관광객 4만9000명 목표

중화권·동남아 시장 타깃 동계 '스키·겨울축제' 연계 상품 운영

글로벌 OTA 상품판촉 프로모션…대만 가오슝 관광 홍보세일즈 추진

강원특별자치도는 '2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 겨울철 해외 관광객 집중 유치를 위한 핵심 프로그램인 '강원 스노우 페스타'를 개최한다고 7일 밝혔다.

동계 스키 특화상품(스키, 보드 대회). 강원도 제공

강원 스노우 페스타는 강원도의 대표적인 동계 관광 브랜드로, 동계 스포츠(스키)와 K-컬처(한류) 콘텐츠를 결합한 차별화된 관광 상품을 통해 글로벌 시장 공략에 나선다. 지난 2024-2025시즌에는 해외 관광객 4만9041명을 유치하는 성과를 거뒀으며, 이번 시즌에는 더욱 풍성한 체험거리로 전 세계 관광객을 맞이할 계획이다.

도는 중화권·동남아 지역 해외 단체관광객 유치 확대를 위해 평창 모나 용평(펀스키), 휘닉스파크(스노우클럽), 알펜시아(A-스키), 정선 하이원(고고스키), 홍천 소노 비발디파크(비바스키) 등 도내 8개 스키리조트와 협업, 전문 스키강습을 비롯한 아마추어 스키, 보드대회와 시상식, 김밥만들기 등 한류 체험 콘텐츠를 활용한 차별화된 프로그램을 제공한다. 이를 통해 겨울의 눈을 접하기 어려운 해외 관광객들에게 특별하고 풍부한 동계 체험 기회를 제공한다.

동계스키 특화상품(K-POP 커버댄스 체험)

개별 해외 관광객(FIT)의 편의를 위해 '외국인 스노우 G(Gangwon)-셔틀 관광상품'을 운영한다. 수도권에서 도내 겨울 축제장 및 지역 전통시장을 쉽고 편리하게 연결하는 이 셔틀을 통해 해외 관광객들은 화천 산천어축제, 평창 송어축제 등 도내 주요 겨울 축제(6개 시군 7개 축제)를 방문하여 얼음낚시, 눈조각 관람 등 이색적인 겨울 체험을 즐길 수 있다.

해외 시장 선점을 위한 공격적인 마케팅도 함께 추진한다.

방한관광 최대시장인 중국 개별관광객 유치 확대를 위해 글로벌 OTA(Online Travel Agency) 트립닷컴(씨트립) 채널을 통해 스노우 페스타 동계상품 판촉 프로모션을 진행하고, 해외 유명 인플루언서 및 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 온라인 홍보 마케팅을 집중 공략할 예정이다.

스노우 G셔틀(평창 송어축제). 강원도 제공

또한, 우수 웰니스관광지 전국 최다 보유(전국 88개소 중 13개소)를 자랑하는 강원특별자치도는 지난 11월 21일부터 12월 20일까지 '눈 속에서의 힐링'을 주제로, OTA 올마이투어와 함께 '2025 강원 웰니스 온라인 겨울 페스타'를 진행, 스키리조트 웰니스시설, 겨울 온천, 명상, 요가 체험 프로그램을 활용 외국인 관광객들을 대상으로 치유와 휴식을 제공한다.

한편, 도는 12월 13일부터 14일까지 대만 가오슝에서 진행되는 한국관광공사 주관 '2025 가오슝 K-POP&미식 축제'에 참가해 참가하여 K-컬처와 겨울 레저 스포츠를 선호하는 젊은 관광객을 대상으로 동계 관광 상품을 집중 홍보한다.

특히 원주에 공장이 있는 삼양식품의 강점을 활용해 평창 삼양라운드힐, 춘천 닭갈비, 속초 닭강정 등 지역 미식과 연계한 '불닭로드' 관광코스를 홍보하며 미식 관광객 유치에도 적극 나선다.





스노우 G셔틀(화천 산천어축제). 강원도 제공

김동준 강원특별자치도 관광정책과장은 "동계 스포츠와 축제를 넘어 한류, 웰니스, 미식 등 다각화된 콘텐츠 제공을 통해 강원만의 차별화된 매력을 집중 홍보하고 한국을 대표하는 겨울 관광의 중심지로서 강원관광의 경쟁력을 지속적으로 높이겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

