본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'강원방문의 해' 겨울 스키·축제·K-컬처로 해외관광객 사로잡는다

이종구기자

입력2025.12.07 09:21

시계아이콘01분 17초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

강원도, 스키·축제·한류 결합 '강원 스노우 페스타' 개최
'스노우 페스타'로 겨울 해외관광객 4만9000명 목표
중화권·동남아 시장 타깃 동계 '스키·겨울축제' 연계 상품 운영
글로벌 OTA 상품판촉 프로모션…대만 가오슝 관광 홍보세일즈 추진

강원특별자치도는 '2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 겨울철 해외 관광객 집중 유치를 위한 핵심 프로그램인 '강원 스노우 페스타'를 개최한다고 7일 밝혔다.

'강원방문의 해' 겨울 스키·축제·K-컬처로 해외관광객 사로잡는다 동계 스키 특화상품(스키, 보드 대회). 강원도 제공
AD

강원 스노우 페스타는 강원도의 대표적인 동계 관광 브랜드로, 동계 스포츠(스키)와 K-컬처(한류) 콘텐츠를 결합한 차별화된 관광 상품을 통해 글로벌 시장 공략에 나선다. 지난 2024-2025시즌에는 해외 관광객 4만9041명을 유치하는 성과를 거뒀으며, 이번 시즌에는 더욱 풍성한 체험거리로 전 세계 관광객을 맞이할 계획이다.


도는 중화권·동남아 지역 해외 단체관광객 유치 확대를 위해 평창 모나 용평(펀스키), 휘닉스파크(스노우클럽), 알펜시아(A-스키), 정선 하이원(고고스키), 홍천 소노 비발디파크(비바스키) 등 도내 8개 스키리조트와 협업, 전문 스키강습을 비롯한 아마추어 스키, 보드대회와 시상식, 김밥만들기 등 한류 체험 콘텐츠를 활용한 차별화된 프로그램을 제공한다. 이를 통해 겨울의 눈을 접하기 어려운 해외 관광객들에게 특별하고 풍부한 동계 체험 기회를 제공한다.

'강원방문의 해' 겨울 스키·축제·K-컬처로 해외관광객 사로잡는다 동계스키 특화상품(K-POP 커버댄스 체험)

개별 해외 관광객(FIT)의 편의를 위해 '외국인 스노우 G(Gangwon)-셔틀 관광상품'을 운영한다. 수도권에서 도내 겨울 축제장 및 지역 전통시장을 쉽고 편리하게 연결하는 이 셔틀을 통해 해외 관광객들은 화천 산천어축제, 평창 송어축제 등 도내 주요 겨울 축제(6개 시군 7개 축제)를 방문하여 얼음낚시, 눈조각 관람 등 이색적인 겨울 체험을 즐길 수 있다.


해외 시장 선점을 위한 공격적인 마케팅도 함께 추진한다.


방한관광 최대시장인 중국 개별관광객 유치 확대를 위해 글로벌 OTA(Online Travel Agency) 트립닷컴(씨트립) 채널을 통해 스노우 페스타 동계상품 판촉 프로모션을 진행하고, 해외 유명 인플루언서 및 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 온라인 홍보 마케팅을 집중 공략할 예정이다.

'강원방문의 해' 겨울 스키·축제·K-컬처로 해외관광객 사로잡는다 스노우 G셔틀(평창 송어축제). 강원도 제공

또한, 우수 웰니스관광지 전국 최다 보유(전국 88개소 중 13개소)를 자랑하는 강원특별자치도는 지난 11월 21일부터 12월 20일까지 '눈 속에서의 힐링'을 주제로, OTA 올마이투어와 함께 '2025 강원 웰니스 온라인 겨울 페스타'를 진행, 스키리조트 웰니스시설, 겨울 온천, 명상, 요가 체험 프로그램을 활용 외국인 관광객들을 대상으로 치유와 휴식을 제공한다.


한편, 도는 12월 13일부터 14일까지 대만 가오슝에서 진행되는 한국관광공사 주관 '2025 가오슝 K-POP&미식 축제'에 참가해 참가하여 K-컬처와 겨울 레저 스포츠를 선호하는 젊은 관광객을 대상으로 동계 관광 상품을 집중 홍보한다.


특히 원주에 공장이 있는 삼양식품의 강점을 활용해 평창 삼양라운드힐, 춘천 닭갈비, 속초 닭강정 등 지역 미식과 연계한 '불닭로드' 관광코스를 홍보하며 미식 관광객 유치에도 적극 나선다.


지금 뜨는 뉴스

AD
'강원방문의 해' 겨울 스키·축제·K-컬처로 해외관광객 사로잡는다 스노우 G셔틀(화천 산천어축제). 강원도 제공

김동준 강원특별자치도 관광정책과장은 "동계 스포츠와 축제를 넘어 한류, 웰니스, 미식 등 다각화된 콘텐츠 제공을 통해 강원만의 차별화된 매력을 집중 홍보하고 한국을 대표하는 겨울 관광의 중심지로서 강원관광의 경쟁력을 지속적으로 높이겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기