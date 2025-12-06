본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

서브컬처 애니·게임 팬 한자리에…추위 녹인 'AGF 2025'

노경조기자

입력2025.12.06 15:03

시계아이콘01분 23초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

서브컬처 캐릭터 앞세운 게임사들
스마일게이트·넥슨·NHN 등 참가
체험형 이벤트…이용자 접점 확대

경기 고양시 킨텍스에서 열린 애니메이션·게임 축제 'AGF 2025'가 추위를 뚫고 찾아온 팬들로 성황리에 개최됐다. 첫날인 지난 5일 이른 아침부터 킨텍스 앞은 대기 줄이 길게 형성됐다. 새벽 첫차를 타고 오거나 전날 밤부터 철야한 이들도 있었다. 관람객들의 발걸음은 주말까지 이어졌다.


서브컬처 애니·게임 팬 한자리에…추위 녹인 'AGF 2025' 5일 오전 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 내 애니메이션.게임 축제 'AGF 2025' 입장을 위해 사람들이 줄을 서서 기다리고 있다. 노경조 기자
AD


국내 게임사들은 부스를 내고 개발 중인 서브컬처 게임 홍보에 나섰다. 시연존도 있지만 대부분 체험형 이벤트 중심으로 꾸며 관람객들의 참여를 유도했다. 상품으로 다양한 굿즈도 마련했다.


행사 스폰서인 스마일게이트는 이번 AGF에 대표작 '에픽세븐'과 컨트롤나인이 개발 중인 '미래시: 보이지 않는 미래'(미래시)를 출품했다. 지난 9월 도쿄게임쇼(TGS)에서 공개한 '미래시'를 국내 이용자들에게 선보인 것은 이번이 처음이다. 시연존 옆 부스 메인 무대에서는 코스프레 행사와 남도형 성우, 도티가 진행하는 드로잉 쇼 등이 펼쳐졌다. 관람하다가 쉴 수 있는 리프레시존도 있었다.


넥슨은 올해 '대한민국 게임대상'에서 대상을 받은 '마비노기 모바일'을 테마로 부스를 꾸몄다. 게임 속 '타르 코네일' 마을을 현실 공간으로 구현했다. 넥슨 관계자는 "'마비노기 모바일'이 서브컬처 게임은 아니지만, 이용자들과의 접점을 확대하기 위해 마련했다"며 "시간제 예약으로 쾌적하게 둘러볼 수 있고, 처음 만든 공식 굿즈(쿠션)도 받아 갈 수 있다"고 말했다.


서브컬처 애니·게임 팬 한자리에…추위 녹인 'AGF 2025' 5일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열린 애니메이션.게임 축제 'AGF 2025'의 네오위즈 '브라운더스트2' 부스에서 코스프레 행사가 진행되고 있다. 노경조 기자


NHN 부스에서는 일본 인기 TV 애니메이션을 기반으로 한 '최애의 아이: 퍼즐 스타' 게임 홍보 영상이 가장 먼저 눈에 띄었다. 안쪽으로 '명장면 맞추기', '캐릭터 가챠'와 같은 이벤트가 한창이었다. NHN은 내년 출시 예정인 '최애의 아이: 퍼즐 스타'의 글로벌 퍼블리싱(일본 제외)과 개발을 맡았다. 이와 함께 지난 8월 일본에 먼저 출시한 수집형 역할수행게임(RPG) '어비스디아'의 OST를 활용한 디제잉 퍼포먼스 등이 관람객들의 눈길을 사로잡았다.


'승리의 여신: 니케' 부스는 발 디딜 틈 없이 북적였다. 특히 '럭키 드로우' 시간이 되자 관람객들이 더 모여들었다. AGF 기간 프로그램으로는 덕후찌개 밴드의 '니케 미니 콘서트', 유형석 디렉터가 직접 참여하는 '개발진과 미니 게임 한판' 등이 있다. 시프트업이 개발하고 레벨인피니트가 서비스하는 '승리의 여신: 니케'는 서브컬처 게임 대표 성공 사례로 꼽힌다.


엔씨소프트는 내년 상반기 글로벌 출시를 앞둔 퍼블리싱 신작 '리밋 제로 브레이커스' 부스를 냈다. 이 게임은 현재 CBT 참가자를 모집 중이다. AGF 부스에서는 코스프레, 미니게임 3종, 보너스 룰렛, 포토존 등 프로그램을 즐길 수 있다. 넷마블은 2017년 출시한 스테디셀러 모바일 게임 '페이트/그랜드 오더' 8주년을 맞아 체험형 행사를 준비했다. 내년 상반기 출시 예정인 '몬길: 스타다이브' 홍보에도 나섰다.


지금 뜨는 뉴스

AD

서브컬처 애니·게임 팬 한자리에…추위 녹인 'AGF 2025' 5일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열린 애니메이션.게임 축제 'AGF 2025'에서 '승리의 여신: 니케' 부스 앞에 대기 행렬이 이어지고 있다. 노경조 기자


한편, 2018년 처음 개최된 AGF는 서브컬처 게임 인기가 높아지면서 게임사들도 주목하는 행사가 됐다. AGF 조직위원회에 따르면 지난해와 비교해 게임사 참가율이 50%가량 증가했다. 애니메이션 기반 게임이 많아지고, 캐릭터를 활용한 IP 확장에도 관심이 커진 영향으로 풀이된다. AGF는 오는 7일까지 진행된다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기