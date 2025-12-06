日 곰 피해주민 230명 넘어…"계속 출몰할 수 있다" 우려도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 4~11월 사망 13명…곰 포획도 역대 최다

일본에서 지난 4~11월 곰의 습격을 받아 숨지거나 다친 사람이 230명에 달한다는 집계가 발표됐다. 이는 역대 최다 수치다.

연합뉴스는 6일 니혼게이자이신문(닛케이) 등을 인용해 일본 환경성이 집계한 인적 피해(속보치) 현황을 보도했다. 이에 따르면, 지난 11월 한 달간 곰 습격에 의한 피해자 수는 사망 1명 등 총 33명이다.

이로써 2025회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 들어 8개월간 피해자 수는 230명으로 늘었다. 이전까지 환경성이 집계한 최다 피해자 수인 2023년도 219명을 넘어선 수치다.

사망자는 13명으로, 역시 최다였던 2023년도 6명의 2배를 웃돌고 있다. 도토리 흉작과 곰 개체 수 증가 등으로 곰이 사람의 생활권에 나타나는 횟수가 증가하면서 역대 최대 수준을 기록했다.

지역별 피해자 수를 보면 아키타현 66명, 이와테현 37명, 후쿠시마현 24명, 니가타현 17명 등의 순이었다. 이 기간 곰 포획 건수는 9867마리로, 역시 2023년도의 9276마리를 넘어 역대 최다였다.

곰 출몰 신고 건수(홋카이도, 규슈, 오키나와 지역 제외) 역시 3만6814건으로, 2023년도의 2만4348건을 넘었다.

일본 홋카이도의 한 국도에서 불곰이 사슴을 공격하고 있다. X캡쳐.

환경성은 "개체 수가 늘고 주민 생활권에서 먹이를 찾는 경험을 쌓은 곰도 증가했을 가능성이 있다"며 "곰이 12월에도 계속해 출몰할 우려가 있다"고 경고했다. 더욱이 먹이가 부족한 상황에서는 곰들의 동면이 평년보다 늦어질 수도 있어 곰 피해는 겨울에도 이어질 가능성이 있다.

한편, 일본에서는 사람들의 생활권에 출몰하는 곰의 수가 증가하면서 사살되는 곰의 수도 늘고 있다. 환경성에 따르면, 지난 4~9월 제거된 곰의 수는 5983마리로, 지난해 1년간 사살된 5136마리를 이미 넘어섰다.





환경성은 곰 피해 대책비 34억엔(약 323억원)을 올해 추경예산에 반영할 계획이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

