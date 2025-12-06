“우리가 먼저 실천하겠습니다”… 포항시, 연말연시 ‘음주·숙취운전 제로 선언’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

간부공무원 솔선수범, 건전한 음주문화 정착… 무관용 원칙



직원 대상 홍보물 배부·징계기준 안내, 공직사회 경각심 강화

포항시가 연말연시를 앞두고 전국 지자체 중 가장 먼저 '음주·숙취운전 제로'를 선언하며 칼을 빼 들었다.

시는 지난 5일 연말연시를 맞아 공직기강 확립과 음주운전 근절 분위기 조성을 위해 '음주·숙취운전 ZERO 책임다짐 캠페인'을 실시했다.

4급 이상 간부공무원을 비롯한 전 직원을 대상으로 한 이번 캠페인은 강화된 음주운전 처벌 기준과 최근 증가하는 숙취운전 사고 사례를 알리고, 전날 마신 술도 음주운전에 해당될 수 있다는 점을 강조함으로써 직원들의 경각심을 높이는 데 초점을 맞췄다.

이날 출근 시간에 맞춰 시청 지하 1층과 1층 출입구에서 직원들에게 음주운전 근절 홍보물을 배부하며 음주운전 관련 무관용 징계 기준과 시 자체 제재사항을 안내했다.

이를 통해 공직자가 먼저 음주운전의 위험성과 책임의 무게를 체감하고 안전한 음주문화를 실천해야 한다는 의지를 공유했다.

황태일 감사담당관은 "음주운전은 평생의 책임으로 이어지는 범죄 행위"이며 "공직사회 청렴성과 안전 의식을 높이기 위한 다양한 캠페인을 지속할 것"이라고 말했다.





이강덕 시장은 "공직자의 작은 실천과 변화가 시민의 신뢰를 만든다"며 "회식과 일상에서 안전을 최우선으로 하는 건전한 음주문화가 정착되기를 바란다"고 강조했다.





