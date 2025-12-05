조진웅 "미성년 시절 잘못 있었다…성폭행은 무관"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소속사, 10대 시절 범행 의혹에 입장 발표

배우 조진웅 연합뉴스

조진웅의 소속사 사람엔터테인먼트가 5일 밤 "미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다"고 밝혔다. 이날 제기된 10대 시절 범행 의혹에 대한 공식 입장이다.

이날 오전 디스패치는 제보 등을 토대로 조진웅이 고교 시절 차량 절도 등 범죄를 저질러 소년원에서 생활했다고 보도했다. 조진웅이 본명인 조원준 대신 아버지 이름을 예명으로 삼은 배경에 이런 이력이 있다는 추측도 제기했다.

소속사는 "30년도 더 지난 시점이라 경위를 온전히 파악하기는 어려우며, 관련 법적 절차는 이미 종결됐다"면서도 "성폭행 관련 행위와는 무관하다는 점을 분명히 밝힌다"고 했다.

이어 "성인이 된 뒤에도 미흡한 판단으로 심려를 끼친 순간들이 있었던 점을 배우 본인은 매우 무겁게 받아들이며 깊이 반성하고 있다"고 덧붙였다.

예명 사용에 대해서는 "과거를 감추기 위한 목적이 아니라, 스스로에게 다짐하며 더 나은 사람이 되고자 한 결심에서 비롯됐다"고 설명했다.

조진웅은 부산 경성대 연극영화학과를 졸업하고 2004년 '말죽거리 잔혹사'로 영화계에 입문했다. 이후 '비열한 거리(2006)', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대(2012)', '명량(2014)', '독전(2018)' 등에 출연하며 활발히 활동했다.





tvN은 내년에 조진웅이 출연하는 드라마 '두 번째 시그널'을 방영할 예정이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

