'갑질 의혹' 박나래 측 "전 매니저들 수억원 요구에 정신적 충격"

소속사 측 "법적 대응할 것"

개그우먼 박나래가 전 매니저들에 대한 갑질 의혹과 관련해 이들에게 수억원대의 금전 요구를 받아왔다며 법적 대응하겠다고 밝혔다.

소속사 앤파크는 5일 입장문을 통해 "박나래씨가 함께 일했던 직원들의 갑작스러운 퇴사와 이어지는 근거 없는 주장, 늘어나는 금품 요구, 언론을 통한 압박으로 인해 큰 심적 부담과 정신적 충격을 겪고 있다"고 말했다.

이어 "전 매니저들이 1년3개월간 근무한 뒤 퇴직금을 수령하고도 추가로 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 요구했다"며 "요구 금액이 점차 증가해 수억원 규모에 이르렀다"고 주장했다.

그러면서 "불필요한 오해와 압박이 지속되는 상황에서 더는 일방적인 요구에 끌려다닐 수 없다"며 "법률 검토를 거쳐 필요한 법적 조치를 취하기로 결정했다"고 말했다.

다만, 이들이 제기한 폭언 등 갑질 의혹과 관련해서는 "정확한 사실관계를 확인 중"이라며 "향후 충실히 밝히고 필요한 조치를 성실히 진행하겠다"고 전했다.

또 소속사의 대중문화예술기획업 등록 지연 문제에 대해서는 "전 매니저들이 담당했던 일"이라며 이들이 허위로 보고해 발생한 일이라고 설명했다.





앞서 전 매니저들은 지난 3일 박나래를 상대로 손해배상 청구 소송을 예고하고 법원에 부동산 가압류를 신청한 것으로 알려졌다. 박나래는 5일 특수상해와 의료법·대중문화산업법 위반 등 혐의로 고발당해 경찰에 입건된 상태다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

