코레일유통 경인본부, 취약계층 공로 인정 '영등포구의회 의장상' 수상

2025년 자원봉사자의 날 기념행사서 수상

이동노동자 쉼터 2호점에 난방용 핫팩 기부, 휴식 환경 개선 기여 인정

코레일유통 임현식 본부장 "지역사회 도움 전하는 공공기관의 책무 지속할 것"

코레일유통 경인본부가 지역사회 취약계층을 위한 사회공헌 활동 공로를 인정받아 '2025년 자원봉사자의 날' 기념행사에서 영등포구의회 의장상을 수상했다.

코레일유통 경인본부가 ‘영등포구의회 의장상’을 수상하고 기념사진 촬영하고 있다. 최호권 영등포구청장(왼쪽)과 임현식 코레일유통 경인본부장. 코레일유통.

영등포구 자원봉사센터 주관으로 5일 열린 이날 행사에서 코레일유통 경인본부는 이동노동자, 노숙인, 발달장애 아동 등 지역 내 소외계층을 대상으로 한 지속적인 생활 지원 활동을 펼친 점이 높게 평가됐다.

코레일유통은 올여름 폭염 기간 이동노동자에게 생수를 지원했으며, 지난 2일 개관한 영등포구 이동노동자 쉼터 2호점에는 난방용 핫팩을 기부해 노동자들의 휴식 환경 개선에 힘을 보탰다.

또한 노숙인을 대상으로 한 캔커피 나눔 활동과, 발달장애 아동 및 지역 장학생 대상 장학금 전달, 사회단체와 연계한 정기 후원 활동 등도 꾸준히 이어왔다.





코레일유통 임현식 경인본부장은 "지역사회가 필요로 하는 곳에 도움을 전하는 것은 공공기관으로서 당연한 책무"라며 "앞으로도 소외된 이웃과 지역 주민의 생활 안정을 위한 현장 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

