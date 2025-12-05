태백시·세경대 산학협력단, 정신건강복지센터 운영 위수탁 협약 체결

강원도 태백시(시장 이상호)는 5일 태백시보건소에서 세경대학교 산학협력단(단장 이상아)과 정신건강복지센터 위탁운영을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
시는 오는 31일부로 기존 위·수탁 기간이 만료됨에 따라 지난 9월 공개모집을 실시했으며, 선정위원회 심사 등 관련 절차를 거쳐 세경대학교 산학협력단을 최종 수탁기관으로 선정했다.
이번 협약에 따라 세경대학교 산학협력단은 2026년 1월부터 2028년 12월까지 3년간 정신건강복지센터를 운영하며, 센터 운영·관리, 정신건강증진사업, 정신재활사업, 자살예방사업 등 지역사회 기반의 통합 정신건강 서비스를 제공하게 된다.
태백시 관계자는 "수년간의 운영 경험과 전문인력을 보유한 기관이 연속 선정됨에 따라 보다 체계적이고 안정적인 정신건강 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
한편, 태백시 정신건강복지센터는 정신건강 인식개선, 정신건강증진, 정신보건서비스 체계 구축, 정신장애인의 재활 및 사회복귀 지원, 자살예방 및 생명존중 문화 조성 등 다양한 국가중점 및 자체 특화사업을 추진하고 있다.
태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
