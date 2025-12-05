강원 고성군, 36홀 대규모 파크골프장 조성 박차…2026년 완공 목표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파크골프장 18홀 학야리 일원에 2단계 추가 조성

강원 고성군은 군민들의 생활체육 활성화를 위하여 36홀 파크골프장 개장을 목표로 파크골프장 2단계 조성사업을 토성면 학야리 일원에 추진한다.

고성군청 전경. 고성군 제공

AD

군은 1단계로 지난 22년부터 23년까지 고성군 토성면 학야리 일원(학야리 456-84)에 3만1935㎡ 규모의 18홀 파크골프장을 조성하여 운영을 시작하였다.

고성파크골프장은 넓은 주차장, 쾌적한 시설을 비롯하여 울산바위 경치를 감상할 수 있어 2024년 9월 개장한 이래로 많은 주민과 관광객의 인기를 끌고 있으며 이용객들의 만족도가 높았다.

또한, 이용객이 점점 증가하면서 파크골프장 인근 토성면 상권 활성화에 많은 도움을 주고 있다.

이에 군은 증가하는 파크골프인 및 노령층의 여가와 건강을 고려하여 2단계 사업으로 학야리 일원에 추가로 18홀 1만7500㎡ 규모로 16억4000만원의 예산을 투입하여 2026년 연내 완공을 목표로 추진하며, 2단계 18홀은 난이도 있는 설계를 통해 특색있게 구성하여 운영할 계획이다.





AD

군 관계자는 "2단계 추가 조성을 통해 파크골프 인구의 증가와 각종 대회 유치를 통한 지역경제 활성화가 되기를 바라며, 주민분들이 건강한 여가를 즐길 수 있도록 다양한 체육 인프라 조성을 위해 힘쓰겠다"고 밝혔다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>