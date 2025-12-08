본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

코트라, 日 의료기기 시장 진출 지원…"인허가 제도, 현지 특성 파악 중요"

박준이기자

입력2025.12.08 06:00

시계아이콘01분 33초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

필수 수출실무 정보 전파
의료 디지털 전환 가속화
높은 수입 의존도도 기회

일본의 의료체계 디지털 전환과 높은 수입의존도 등으로 국내 의료기기 기업들의 관심이 높아지는 가운데, 국내 의료기기 기업의 일본 시장 진출을 지원하기 위한 세미나가 열렸다.


대한무역투자진흥공사(코트라)는 5일 '일본 의료기기 시장진출 온라인 세미나'를 개최해 디지털 의료기기를 중심으로 일본 수출을 위한 필수 실무 정보를 전파했다. 인허가·통관·유통 법규 등 현지 시장 진출을 위해 사전에 준비해야 할 사항들에 대해 안내하고, 2026년 우리 기업의 일본 시장 진출을 지원하기 위해 개최하는 전시회·상담회 등 행사들에 대해서도 소개했다.


우리보다 먼저 초고령사회에 진입하고 의료 인력 부족과 인프라 노후화가 겹치면서, 일본 정부는 의료 분야 디지털 전환(DX)에 힘쓰고 있다. 2023년 6월 총리실과 디지털청 주도로 '의료 DX 추진본부'를 설치해 DX 정책 방향을 제시했으며, 2020년 이후 디지털 의료기기에 대한 신규 승인 및 건강보험 적용 사례도 늘면서 디지털 의료기기 시장이 급성장 중이다.


코트라, 日 의료기기 시장 진출 지원…"인허가 제도, 현지 특성 파악 중요" 올해 3월 코엑스에서 열린 ‘글로벌 의료기기 수출상담회’에서 오사카 K-바이오데스크가 참가 의료기기 기업의 인증 컨설팅을 진행하고 있는 모습. 코트라.
AD

일본 의료기기 시장은 2019년 3.9조 엔(약 39조 원)에서 2023년 4.5조 엔(약 43조 원) 규모로 연평균 4% 수준의 꾸준한 성장세를 기록 중이다. 특히 인공지능(AI)·증강현실(VR)·5G(5세대 모바일 기술) 등 첨단기술과 접목한 의료기기 및 관련 솔루션Med-tech(솔메드테크) 시장은 2022~2028년 사이 8배 정도 급성장할 것이란 전망이다.


의료분야 디지털·AI 접목(DX·AX) 확산으로 첨단기술을 보유한 우리 의료기기 기업들의 일본 시장진출 관심도 커지고 있다. 반면 일본은 까다롭기로 유명한 자국 약기법(PMD Act)을 바탕으로 엄격한 의료기기 인허가 제도, 제품 유형별로 다른 수입·통관 법규, 특유의 복잡한 유통구조를 가지고 있어 일본진출 희망 기업은 이에 대한 숙지가 필요하다고 코트라는 밝혔다.


이번 세미나도 이런 점에 착안해 기회요인과 함께 일본 약기법에 따른 인허가, 수출통관, 의료기기 유통 관련 법규, 구조 등 시장진출에 꼭 필요한 실무정보를 집중 제공했다. 연사로 나선 윤상진 메디컬브릿지 대표는 "일본 의료기기 시장은 수입 의존도가 높고 해외 첨단기술 도입에 적극적이어서 한국기업에 매력적"이라고 말했다.


실제 일본 의료기기 시장은 글로벌 4위 수준이나, 국내 의료기기 수요의 60~70%를 해외수입에 의존 중이다. 일본 첨단 의료기기 분야 신규승인·보험 등재 건수 중 해외 기업 승인, 등재 건수도 60% 이상을 차지한다.


코트라는 오사카, 뉴욕 등 'K-바이오데스크' 7개소를 운영하며, 주요국별 현지시장에 대한 의료기기 수출 컨설팅, 현지 전시회 참가 지원사업을 확대 중이다. 일례로 오사카무역관은 2025 오사카 의료기기 전시회에서 한국관을 운영했으며, 오사카·간사이 엑스포와 연계해 수출상담회를 진행했다. 내년 3월에는 국내 최대 의료기기 전시회인 '국제 의료기기 병원설비전시회(KIMES)'과 연계해 일본·미국 등 해외 바이어 150개사를 초청하는 '글로벌 의료기기 수출상담회(GMEP)'도 개최할 예정이다.


오사카무역관이 지원한 구강카메라 제조 G사는 현지 인허가 획득 및 2025년에 일본 치과 전문 바이어와 독점판매 계약을 체결하는 성과도 거뒀다. 올해 수출상담회에 참가한 일본 바이어 A사도 "성공적인 일본시장 진출을 위해서는 진입단계에서 인허가 제도를 파악하고, 일본시장 특성을 반영하는 전략이 필요하다"고 조언했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김경미 코트라 오사카무역관장은 "오사카·간사이는 일본 내 대표적인 첨단의료 산업 클러스터가 형성된 지역으로 우리기업의 일본시장 진출에 유리한 여건을 갖추고 있다"며 "이번 세미나 외에도 전시회, 수출상담회 등 국내 의료기기 기업의 일본진출을 다방면에서 적극 지원하겠다"고 말했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기